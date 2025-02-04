Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile hekimlerinin 1 ayda 5 milyon 200 bin vatandaşa sağlık taraması yaptığını bildirdi. Erdoğan, Bu süreçte 620 bin vatandaşta koroner arter hastalığı, hipertansiyon ve diyabet gibi önemli hastalıklara erken tanı konulduğunu vurguladı.