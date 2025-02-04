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Kronik hastalığı olanlara büyük kolaylık: Raporlu ilaçlarını yazdırmak için hastanelere gitmek zorunda kalınmayacak

Kronik hastalığı olanlara büyük kolaylık: Raporlu ilaçlarını yazdırmak için hastanelere gitmek zorunda kalınmayacak

09:494/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Kronik hastalığı olanlar ilaçlarını aile hekimleri yazıyor mu?

Kronik hastalığa sahip vatandaşların raporlu ilaçlarını yazdırmak için hastanelere gitme zorunluluğu kalktı. Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Peki Kronik hastalık ilaçları nereden yazılacak? Kronik hastalığı olanlar ilaçlarını aile hekimleri yazıyor mu? İşte detaylar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile hekimlerinin 1 ayda 5 milyon 200 bin vatandaşa sağlık taraması yaptığını bildirdi. Erdoğan, Bu süreçte 620 bin vatandaşta koroner arter hastalığı, hipertansiyon ve diyabet gibi önemli hastalıklara erken tanı konulduğunu vurguladı.

Kronik hastalığı olanlar ilaçlarını aile hekimleri yazıyor mu?

Erdoğan, Kronik hastalığı olanlar ilaçları yazdırmak izin hastanelerden randevu almak zorunda kalmayacaklarını söyledi. Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"Erken tanı konulan vatandaşlarımız yakın takibe alındı. Tetkik ve tedavileri için gerekli yönlendirmeler yapıldı. Kronik hastalığa sahip vatandaşlarımızın raporlu ilaçlarını yazdırmak için hastanelere gitme zorunluluğunu kaldırdık. Artık bu ilaçları aile hekimleri yazabilecek. Bu durum vatandaşlarımıza büyük kolaylık sağlayacağı gibi hastanelerde oluşan yükü de hafifletecek."

Erdoğan, dünya genelinde ve Türkiye'de antibiyotik ve ağrı kesici kullanımının çok yüksek oranda seyrettiğine dikkati çekerek, ciddi sıkıntılara yol açan bu sorunu makul seviyelere çekmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Vatandaşlara hekimlere güvenmeleri, kendi sağlıkları için doktor tavsiyesi olmadan ilaç kullanımından uzak durmaları gerektiğini hatırlatan Erdoğan, önceki hafta sağlık hizmetlerinin kalitesini daha da yükseltecek ve istismarların önüne geçecek bir adım daha atıldığını belirtti.

Erdoğan, "Sağlık Bakanlığımız tarafından Özel Hastaneler Yönetmeliği'nde bazı önemli değişikliklere gidildi. Yapılan değişiklikle gerek hizmet standartları, gerek ücret politikaları, gerekse denetim konusunda özel hastanelerimizde artık farklı bir çalışma kültürünün yerleşeceğine inanıyorum." dedi.

#Kronik hastalık
#Raporlu ilaç yazımı
#aile hekimleri

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