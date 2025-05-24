KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYE ÖDEME TARİHLERİ: EYT, SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı’na iki haftadan az bir süre kalırken, milyonlarca emekli gözünü 2025 yılına özel 4.000 TL tutarındaki bayram ikramiyesi ödemelerine çevirdi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da ödemelerin bayramdan yaklaşık bir hafta önce başlaması bekleniyor. 6 Haziran Cuma günü başlayacak bayram öncesinde, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için tahsis numarasına göre belirlenen tarihlerde ödeme yapılması planlanıyor. Ayrıca dul ve yetim aylığı alanlar, şehit yakını ve gaziler ile diğer hak sahipleri de ikramiyeden pay alacak. 4.000 TL’lik ödeme, bayram öncesi yapılacak alışveriş ve seyahat planları için emeklilere nefes aldıracak. Resmi takvim ve ödeme tarihleri için gözler şimdi SGK’dan gelecek açıklamada.