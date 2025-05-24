KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYE ÖDEME TARİHLERİ: EYT, SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, yaklaşık 16 milyon emeklinin gündeminde bu yıl ödenecek 4.000 TL'lik bayram ikramiyesi yer alıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından her yıl dini bayramlar öncesinde yapılan ödemeler, 2025 yılında da bayram öncesinde hesaplara yatırılacak. 5 Haziran Arefe günü başlayacak bayram öncesi ikramiyelerin, tahsis numarasına göre belirlenen tarihlerde SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ayrı ayrı günlerde aktarılması bekleniyor. Dul ve yetim maaşı alan hak sahipleri de hisseleri oranında ödeme alacak. Gözler şimdi SGK’dan yapılacak resmi açıklamada…
Kurban Bayramı’na iki haftadan az bir süre kalırken, milyonlarca emekli gözünü 2025 yılına özel 4.000 TL tutarındaki bayram ikramiyesi ödemelerine çevirdi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da ödemelerin bayramdan yaklaşık bir hafta önce başlaması bekleniyor. 6 Haziran Cuma günü başlayacak bayram öncesinde, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için tahsis numarasına göre belirlenen tarihlerde ödeme yapılması planlanıyor. Ayrıca dul ve yetim aylığı alanlar, şehit yakını ve gaziler ile diğer hak sahipleri de ikramiyeden pay alacak. 4.000 TL’lik ödeme, bayram öncesi yapılacak alışveriş ve seyahat planları için emeklilere nefes aldıracak. Resmi takvim ve ödeme tarihleri için gözler şimdi SGK’dan gelecek açıklamada.
2025 KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2025 takvimine göre, Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Arefe günü olan 5 Haziran Perşembe ise yarım gün tatil olarak değerlendirilecek. Ödeme takvimi henüz resmi olarak açıklanmamış olsa da, geçmiş bayramlardaki uygulamalara bakıldığında, ikramiyelerin bayramdan yaklaşık bir hafta önce, yani 2-5 Haziran 2025 tarihleri arasında hesaplara yatırılması öngörülüyor. Ödemeler tahsis numarasına göre farklı günlerde yapılacak.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENECEK?
2025 Kurban Bayramı ikramiyesinden yaklaşık 16 milyon hak sahibi yararlanacak. İkramiyeden faydalanabilecek kişiler şunlar:
SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamında emekli aylığı alanlar,
Yaşlılık, malullük, vazife malullüğü ve ölüm aylığı alanlar,
Sürekli iş göremezlik geliri veya ölüm geliri alanlar,
Şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları,
Şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile hak sahipleri.
Dul ve yetim aylığı alanlar ise hisse oranlarına göre ikramiye alacak. Örneğin, dul ve yetim aylığı alan bir kişi, hisse oranına bağlı olarak 4.000 TL’nin bir kısmını alacak.
BAYRAM İKRAMİYESİ 4.000 TL’YE YÜKSELDİ!
2025 yılında emekli bayram ikramiyesi, TBMM’de kabul edilen kanun teklifiyle 3.000 TL’den 4.000 TL’ye yükseltilmişti. Bu artış, 2025 bütçesine yaklaşık 28,4 milyar TL ek yük getirecek. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, ikramiyenin bütçe dengeleri dikkate alınarak artırıldığını ifade ederken, Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, ikramiyelerin emeklilerin bütçesine katkı sağlaması gerektiğini vurguladı.
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ NASIL İŞLEYECEK?
SGK tarafından ödemeler, tahsis numarasına göre belirlenen günlerde yapılacak. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda ödemeler şu şekilde gerçekleşmişti:
SSK (4A): Tahsis numarasının son hanesine göre 24-26 Mart 2025 tarihlerinde,
Bağ-Kur (4B): 27 Mart 2025’te,
Emekli Sandığı (4C): 28 Mart 2025’te veya Nisan ayı maaşlarıyla birlikte.
Kurban Bayramı için de benzer bir takvim bekleniyor. Ödemeler, emeklilerin maaş aldıkları banka hesaplarına yatırılacak ve e-Devlet üzerinden veya bankaların mobil uygulamalarıyla sorgulanabilecek.Ödemelerin 2-5 Haziran 2025 tarihleri arasında tamamlanması planlanıyor.