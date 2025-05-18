Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri 2025: Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 4A, 4B, 4C Emekli tahsis numarasına göre ikramiyelerin ödeneceği tarihler

EMEKLİ KURBAN BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?





Bu sene Kurban Bayramı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı takvime göre, 6 Haziran cuma günü idrak edilecek. Emekli bayram ikramiyeleri ödeme tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra ikramiye ödemeleri yapılıyor.





Buna göre, 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur), 4C (Emekli Sandığı) emekli tahsis numarasına göre 2-5 Haziran 2025 tarihleri arasında tüm emeklilerinin ikramiye ödemelerinin hesaplara geçmesi bekleniyor.



