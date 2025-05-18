Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri 2025: Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 4A, 4B, 4C Emekli tahsis numarasına göre ikramiyelerin ödeneceği tarihler

Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinde takvim netleşiyor. Bu sene 6 haziran 2025 tarihine denk gelen Kurban Bayramı öncesinde emekli vatandaşlar, 4 bin TL'lik ikramiye ödemelerinin ne zaman hesaplara geçeceğini sorgulamaya başladı. Yılda iki kez bayram ikramiyesi alan emekliler bu bayram da da, 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur), 4C (Emekli Sandığı) emekli tahsis numarasına göre ikramiyelerini hesaplarında görecek. Peki bayram ikramiyesi hangi günlerde yatacak? İşte tarihler.
Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Emeklilerin de merakla beklediği 4 bin TL'lik bayram ikramiyesi ödemelerinde de tarihler belli olmaya başladı. Bayram hazırlıklarını yapacak olan yaklaşık 16 milyon emekli vatandaş, ikramiyelerin hangi günlerde banka hesaplarına geçeceğini merak ediyor. Ramazan Bayramı'nda da olduğu gibi bayram öncesindeki hafta emeklilerin tahsis numarasının son hanesine göre ikramiyeleri hesaplarına yatacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın resmi açıklamaları ise bekleniyor. İşte detaylar.
EMEKLİ KURBAN BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Bu sene Kurban Bayramı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı takvime göre, 6 Haziran cuma günü idrak edilecek. Emekli bayram ikramiyeleri ödeme tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra ikramiye ödemeleri yapılıyor.
Buna göre, 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur), 4C (Emekli Sandığı) emekli tahsis numarasına göre 2-5 Haziran 2025 tarihleri arasında tüm emeklilerinin ikramiye ödemelerinin hesaplara geçmesi bekleniyor.
ÖDEMELER YİNE TAHSİS NUMARASINA GÖRE YAPILACAK
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri, bir önceki bayram ikramiyesi ödemesinde olduğu gibi tahsis numarasına göre gerçekleşecek. Tahsis numarasına göre ödeme tarihleri, ilerleyen günlerde bakanlık tarafından duyurulacak.
KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2025
Kurban Bayramı arefesi 5 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 1. gün 6 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 2. gün 7 Haziran Cumartesi
Kurban Bayramı 3. gün 8 Haziran Pazar
Kurban Bayramı 4. gün 9 Haziran Pazartesi
İKRAMİYE MİKTARI HERKES İÇİN AYNI MI?
Emeklilere ödenecek bayram ikramiyesi maaş fark etmeksizin 4 bin TL olarak belirlenmiş durumda.
Ancak dul, yetim ve maluliyet maaşı alanlar ikramiyeyi hisseleri oranında alacak. Örneğin maaşın yüzde 75’ini alan hak sahibi 3 bin TL, yüzde 50’sini alan kişi ise 2 bin TL ikramiye alacak.