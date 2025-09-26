Küresel Sumud filosu son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Küresel Sumud Filosu üyeleri "yüksek moral ve kararlılıkla" Gazze'ye doğru gidiyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik korkunç ambargosunu bozmak ve Gazze'deki insanlara yardım koridorunun açılması için Akdeniz'den harekete geçen Filo'da çok sayıda ülkeden tekneler ve aktivistler yer alıyor. Küresel Sumud Filosu'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in 48 saat içerisinde filodaki gemilere saldırı hazırlığı içerisinde olduğu belirtildi. Gelişmelerin ardından "Sumud Filosu nerede, Gazze'ye yaklaştı mı?" sorusu da merak ediliyor. İşte 26 Eylül 2025 Küresel Sumud Filosu'nda yaşanan son gelişmeler...
Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok sayıda insani yardım bulunuyor. Bu, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor. Peki, Sumud Filosu nerede, son durumu ne? İşte yaşanan gelişmeler...
Küresel Sumud Filosu'nda Son Durum: Filo Nerede?
Türkiye, İspanya, Yunanistan, Tunus, Fransa, İtalya, Kanada, Mısır gibi ülkeler başta olmak üzere birçok ülkeden gönüllü ve sivil toplum örgütü filoda yer alıyor.
İsrail'in saldırıları ve sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardım götürmek için yola çıkan ve Akdeniz'deki seyrini sürdüren Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye 995 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.
Küresel Sumud Filosu'ndaki Mağrib Sumud Konvoyu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Girit Adası açıklarında bulunan filonun Gazze sahillerine yaklaşık 995 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Gemilerimizden önce kalplerimiz orada. Konvoylarımız ablukayı kırmak için kararlılıkla yol alıyor." ifadeleri kullanıldı.
Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.
İtalya ve İspanya donanma gemisi gönderiyor
Aktivistlerin filoya ait gemilere birkaç saldırı olduğunu bildirmelerinin ardından donanma gemilerinin yardım ve koruma için konuşlandırılacağı duyuruldu.
İspanya, deniz kuvvetlerine ait bir gemiyi Gazze'ye göndererek, uzun süredir devam eden İsrail ablukasını kırmak ve hayati yardım malzemelerini ulaştırmak için yardım filosuna destek vereceğini açıkladı.
Bu karar, konvoyun gemilerine yapılan son saldırılar ışığında alındı. Aktivistler salı günü geç saatlerde 'en az 13 patlama' olduğunu ve dronlar ya da uçakların en az 10 tekneye 'tanımlanamayan nesneler' bıraktığını bildirdi.
İtalya çarşamba günü saldırıyı kınadı ve olası kurtarma operasyonları için çok amaçlı bir fırkateyn görevlendirdiğini açıkladı. İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, İtalya'nın bu kararı İsrail'e bildirdiğini söyledi.
Crosetto, 'Bir demokraside, uluslararası hukuka uygun ve şiddet kullanmadan yapılan gösteriler ve protesto biçimleri de korunmalıdır,' dedi.
Sumud Filosu Gazze'ye ne zaman varacak?
Halihazırda 5 gemi Sicilya'da, 47 gemi de Girit adası açığında bulunuyor.
Toplam 52 gemiden oluşan filonun Gazze'ye yaklaşık 850 kilometre mesafesi kalmış durumda.
Gemilerin Eylül ayının sonlarına doğru Gazze Şeridi açıklarına ulaşması bekleniyor.
Londra’da Sumud Filosu’na Destek Gösterisi Düzenlendi
İngiltere’nin başkenti Londra’da, Downing Street önünde toplanan göstericiler, Gazze’ye insani yardım götüren Sumud Filosu’na uluslararası sularda yapılan saldırıyı protesto etti. Eylemciler, ablukanın kaldırılması ve İngiltere hükümetinin sorumluluk alması çağrısında bulundu.
Atina'da Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırıya ilişkin basın toplantısı düzenlendi
Yunanistan'ın başkenti Atina'da "March to Gaza Greece" inisiyatifi yetkilileri, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na dün Yunanistan'ın arama-kurtarma (SAR) sahasında insansız hava araçlarıyla saldırı yapılması nedeniyle basın toplantısı düzenledi.
İspanyol gemisi, Sumud Filosu'na refakat için değil insani müdahale için yola çıktı
İspanyol Donanması’na ait Furor adlı deniz harekât gemisi, Akdeniz’de Küresel Sumud Filosu’nun bulunduğu bölgeye doğru yola çıkmadan önce Cartagena kentindeki Curra İskelesi’nde hazırlıklarını tamamladı. İspanya hükümeti, geminin filoya refakat etmeyeceğini, yalnızca insani yardım veya kurtarma durumlarında devreye gireceğini açıkladı. Furor, adlı deniz harekât gemisi, Gazze Şeridi’ne gitmek üzere Cartagena Limanı’ndan ayrıldı.
Sumud Filosu ne taşıyor?
Sumud Filosu 300 tonun üzerinde gıda, su, ilaç ve hijyen malzemesi taşıyor.
Ancak filonun öncelikli amacı, sınır kapılarında bekletilen 22 bin tır dolusu
yardımın Gazze'ye ulaştırılmasını sağlamak.
Küresel Sumud Filosu'nda hangi ülkeler var?
Küresel Sumud Filosu'nda,"Özgürlük Filosu Koalisyonu", "Küresel Gazze
Hareketi", "Mağrib Sumud Konvoyu" ve Malezya merkezli "Sumud Nusantara" organizasyonu yer alıyor. Filoda, 50’ye yakın ülkeden yüzlerce aktivist teknelerle Gazze'ye hareket ediyor. Türkiye, İspanya, Yunanistan, Tunus, Fransa, İtalya, Kanada, Mısır gibi ülkeler filoda bulunuyor.
Sumud ne demek?
Arapça’da “kararlılık” ve “sarsılmaz azim” anlamlarını taşıyan Sumud, 1967 Altı Gün Savaşı sonrası Filistin halkının mücadele ve direnişini sembolize eden güçlü bir kavram haline geldi.
Sumud, Filistinlilerin vatanlarında kök salma kararlılığını, kültürel kimliklerini koruma çabasını ve işgale karşı barışçıl yollarla direnişi ifade ediyor.
Filistin kültüründe Sumud, özellikle zeytin ağacı ve köylü hamile kadın imgeleriyle sembolize ediliyor.