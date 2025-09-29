Küresel Sumud Filosu'nda Son Durum: Filo Nerede?





Türkiye, İspanya, Yunanistan, Tunus, Fransa, İtalya, Kanada, Mısır gibi ülkeler başta olmak üzere birçok ülkeden gönüllü ve sivil toplum örgütü filoda yer alıyor.





Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu Koordinatörü Hüseyin Durmaz, şunları söyledi:





"5-6 gün içerisinde Gazze'ye ulaşmayı planlıyoruz. Filomuzda azalma veya kararlılıkta bir değişme yok ancak önümüzdeki süreç çok önemli. Yani İsrail'in büyük saldırılar yapabileceği, şu ana kadar henüz kullanmadığı manipülasyon yöntemlerini devreye koyabileceği ve yeni suçlamalar yapabileceği bir süreç. Bu sebeple herkesin özellikle bu süreçte, tamamen gündemini Gazze'ye odaklaması gerekiyor. Gazze'de yaşananların bir soykırım, şiddet ve zulüm olduğunu biliyoruz. 'Getirin 2 gemi yardımı biz götürelim' şeklindeki yaklaşımların bir manipülasyon olduğunu biliyoruz."

Durmaz, insani ve tıbbi yardımla birlikte Gazze halkına yönelik koşulsuz insani koridorun açılmasını amaçladıklarını, herkesin, hiçbir yerden izin almadan Gazze'ye yardımlarını ulaştırabilmesi gerektiğini ve bunun da filonun temel misyonu olduğunu vurguladı.

Filonun misyonu dışındaki tekliflerin, bu girişimi baltalamayı hedeflediğini kaydeden Durmaz, bu konuda kararlı olduklarını ve vazgeçmeyeceklerini bildirdi.















