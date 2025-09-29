Küresel Sumud filosu son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 31 Ağustos'ta İspanya’dan kalkan 22 tekne ile başlayan Sumud Filosu, 50 kadar ülkenin desteğiyle Gazze'ye her gün biraz daha yaklaşıyor. Gemilerde sanatçılar, politikacılar, gazeteciler, doktorlar ve aktivistler yer alıyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik korkunç ambargosunu bozmak ve Gazze'deki insanlara yardım koridorunun açılması için Akdeniz'den harekete geçen Filo'da çok sayıda ülkeden tekneler ve aktivistler yer alıyor. Küresel Sumud Filosu'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in 48 saat içerisinde filodaki gemilere saldırı hazırlığı içerisinde olduğu belirtildi. Gelişmelerin ardından "Sumud Filosu nerede, Gazze'ye yaklaştı mı?" sorusu da merak ediliyor. İşte 29 Eylül 2025 Küresel Sumud Filosu'nda yaşanan son gelişmeler...
Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok sayıda insani yardım bulunuyor. Bu, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor. Peki, Sumud Filosu nerede, son durumu ne? İşte yaşanan gelişmeler...
Küresel Sumud Filosu'nda Son Durum: Filo Nerede?
Türkiye, İspanya, Yunanistan, Tunus, Fransa, İtalya, Kanada, Mısır gibi ülkeler başta olmak üzere birçok ülkeden gönüllü ve sivil toplum örgütü filoda yer alıyor.
Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu Koordinatörü Hüseyin Durmaz, şunları söyledi:
"5-6 gün içerisinde Gazze'ye ulaşmayı planlıyoruz. Filomuzda azalma veya kararlılıkta bir değişme yok ancak önümüzdeki süreç çok önemli. Yani İsrail'in büyük saldırılar yapabileceği, şu ana kadar henüz kullanmadığı manipülasyon yöntemlerini devreye koyabileceği ve yeni suçlamalar yapabileceği bir süreç. Bu sebeple herkesin özellikle bu süreçte, tamamen gündemini Gazze'ye odaklaması gerekiyor. Gazze'de yaşananların bir soykırım, şiddet ve zulüm olduğunu biliyoruz. 'Getirin 2 gemi yardımı biz götürelim' şeklindeki yaklaşımların bir manipülasyon olduğunu biliyoruz."
Durmaz, insani ve tıbbi yardımla birlikte Gazze halkına yönelik koşulsuz insani koridorun açılmasını amaçladıklarını, herkesin, hiçbir yerden izin almadan Gazze'ye yardımlarını ulaştırabilmesi gerektiğini ve bunun da filonun temel misyonu olduğunu vurguladı.
Filonun misyonu dışındaki tekliflerin, bu girişimi baltalamayı hedeflediğini kaydeden Durmaz, bu konuda kararlı olduklarını ve vazgeçmeyeceklerini bildirdi.
Türkiye, Akdeniz'de su alan 'Küresel Sumud Filosu' teknesindeki yardım gönüllülerini tahliye etti
Son dakika haberi... Türkiye, Akdeniz’deki Küresel Sumud Filosu bünyesinde Gazze’ye insani yardım taşırken su almaya başlayan bir teknedeki yolcuları tahliye etti.
Girit Adası, Kıbrıs Adası ve Mısır üçgenindeki bir bölgede bulunan tekne, sabah saatlerinde yardım çağrısı yaptı.
Teknenin kaptanı, telsizle yaptığı çağrıda motor bölümünün su aldığını bildirdi.
Lüksemburg, Fransa, Finlandiya, Meksika ve Malezya gibi farklı ülkelerden yolcuların bulunduğu teknede yaşanan tehlike üzerine Türk Kızılay ve diğer bazı yetkililer harekete geçerek tahliyeyi koordine etti.
Küresel Sumud Filosu'nun, ABD merkezli Instagram sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, tahliye sürecinde Türk hükümetinin hızlı koordinasyonu ve Türk Kızılayın sahadaki katkıları sayesinde operasyonun sorunsuz yürütüldüğü vurgulandı.
Açıklamada yetkililer, hem katılımcıların güvenli dönüşünün sağlanmasında hem de insani yardımların filoya ulaştırılmasında kritik rol üstlenen Türk hükümetine ve Türk Kızılaya teşekkür ettiklerini duyurdu.
Açıklamada ayrıca, operasyonun genel seyrinde önemli bir gecikme beklenmediği, filonun hedefe 4 gün içinde ulaşmasının planlandığı ifade edildi.
"Dronlar veya İsrail tarafından büyük saldırı konusunda sürekli teyakkuz halindeyiz"
Durmaz, "Dronlar veya İsrail tarafından büyük saldırı konusunda sürekli teyakkuz halindeyiz. Özellikle şu an içinde bulunduğumuz nokta itibarıyla daha ciddi anlamda teyakkuzdayız. Salı ve çarşamba günü bunun dozunun artabileceği, (Gazze yakınları) bizim turuncu ve kırmızı olarak kategori ettiğimiz bölgeye geçtiğimizde İsrail'in ciddi manada müdahale ve saldırı riskini bekliyoruz. Bu noktada dünya kamuoyunun ve insanların tepkisi, bunun dozunu ve sürecini etkileyecek şey. İsrail, karşısında insanlığın vicdanının olduğunu biliyor. İsrail burayı karalamak, bunun amacını saptırmak ve manipüle etmek için hamleler yapacak. Oysa ki her şey şeffaf bir şekilde ortada." diye konuştu.Gemilerde ne taşındığına ve kimlerin olduğuna dair uluslararası gözlemcileri ve BM yetkililerini davet ettiklerini söyleyen Durmaz, filonun misyonu ile herhangi şüphe duyulacak küçücük bir şeyin dahi olmadığının altını çizdi.Durmaz, dünyanın, artık Gazze'de yaşananlara tahammülünün kalmadığını belirtti.
İtalya ve İspanya donanma gemisi gönderdi
Aktivistlerin filoya ait gemilere birkaç saldırı olduğunu bildirmelerinin ardından donanma gemilerinin yardım ve koruma için konuşlandırılacağı duyuruldu.
İspanya, deniz kuvvetlerine ait bir gemiyi Gazze'ye göndererek, uzun süredir devam eden İsrail ablukasını kırmak ve hayati yardım malzemelerini ulaştırmak için yardım filosuna destek vereceğini açıkladı.
Bu karar, konvoyun gemilerine yapılan son saldırılar ışığında alındı. Aktivistler salı günü geç saatlerde 'en az 13 patlama' olduğunu ve dronlar ya da uçakların en az 10 tekneye 'tanımlanamayan nesneler' bıraktığını bildirdi.
İtalya çarşamba günü saldırıyı kınadı ve olası kurtarma operasyonları için çok amaçlı bir fırkateyn görevlendirdiğini açıkladı. İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, İtalya'nın bu kararı İsrail'e bildirdiğini söyledi.
Crosetto, 'Bir demokraside, uluslararası hukuka uygun ve şiddet kullanmadan yapılan gösteriler ve protesto biçimleri de korunmalıdır,' dedi.
Sumud Filosu Gazze'ye ne zaman varacak?
Halihazırda 5 gemi Sicilya'da, 47 gemi de Girit adası açığında bulunuyor.
Toplam 52 gemiden oluşan filonun Gazze'ye yaklaşık 850 kilometre mesafesi kalmış durumda.
Gemilerin Eylül ayının sonlarına doğru Gazze Şeridi açıklarına ulaşması bekleniyor.
Londra’da Sumud Filosu’na Destek Gösterisi Düzenlendi
İngiltere’nin başkenti Londra’da, Downing Street önünde toplanan göstericiler, Gazze’ye insani yardım götüren Sumud Filosu’na uluslararası sularda yapılan saldırıyı protesto etti. Eylemciler, ablukanın kaldırılması ve İngiltere hükümetinin sorumluluk alması çağrısında bulundu.
Atina'da Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırıya ilişkin basın toplantısı düzenlendi
Yunanistan'ın başkenti Atina'da "March to Gaza Greece" inisiyatifi yetkilileri, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na dün Yunanistan'ın arama-kurtarma (SAR) sahasında insansız hava araçlarıyla saldırı yapılması nedeniyle basın toplantısı düzenledi.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da "March to Gaza Greece" inisiyatifi yetkilileri, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na dün Yunanistan'ın arama-kurtarma (SAR) sahasında insansız hava araçlarıyla saldırı yapılması nedeniyle basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, Yunanistan'a ait "Pavlos Fyssas" teknesinde bulunan Yunan aktivist Politis görüntülü bağlandı.
İspanyol gemisi, Sumud Filosu'na refakat için değil insani müdahale için yola çıktı
İspanyol Donanması’na ait Furor adlı deniz harekât gemisi, Akdeniz’de Küresel Sumud Filosu’nun bulunduğu bölgeye doğru yola çıkmadan önce Cartagena kentindeki Curra İskelesi’nde hazırlıklarını tamamladı. İspanya hükümeti, geminin filoya refakat etmeyeceğini, yalnızca insani yardım veya kurtarma durumlarında devreye gireceğini açıkladı. Furor, adlı deniz harekât gemisi, Gazze Şeridi’ne gitmek üzere Cartagena Limanı’ndan ayrıldı.
Sumud Filosu ne taşıyor?
Sumud Filosu 300 tonun üzerinde gıda, su, ilaç ve hijyen malzemesi taşıyor.
Ancak filonun öncelikli amacı, sınır kapılarında bekletilen 22 bin tır dolusu
yardımın Gazze'ye ulaştırılmasını sağlamak.
Küresel Sumud Filosu'nda hangi ülkeler var?
Küresel Sumud Filosu'nda,"Özgürlük Filosu Koalisyonu", "Küresel Gazze
Hareketi", "Mağrib Sumud Konvoyu" ve Malezya merkezli "Sumud Nusantara" organizasyonu yer alıyor. Filoda, 50’ye yakın ülkeden yüzlerce aktivist teknelerle Gazze'ye hareket ediyor. Türkiye, İspanya, Yunanistan, Tunus, Fransa, İtalya, Kanada, Mısır gibi ülkeler filoda bulunuyor.
Sumud ne demek?
Arapça’da “kararlılık” ve “sarsılmaz azim” anlamlarını taşıyan Sumud, 1967 Altı Gün Savaşı sonrası Filistin halkının mücadele ve direnişini sembolize eden güçlü bir kavram haline geldi.
Sumud, Filistinlilerin vatanlarında kök salma kararlılığını, kültürel kimliklerini koruma çabasını ve işgale karşı barışçıl yollarla direnişi ifade ediyor.
Filistin kültüründe Sumud, özellikle zeytin ağacı ve köylü hamile kadın imgeleriyle sembolize ediliyor.