KYK burs sonuçlarıyla ilgili sorgulamalar devam ediyor. KYK burs başvuru sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Başvuru değerlendirme süreci, öğrencilerin başvuru esnasında verdiği bilgilerin 12 farklı devlet kurumundan alınan verilerle karşılaştırılmasıyla gerçekleştiriliyor. Bu süreç tamamlandıktan sonra sonuçlar açıklanacak. Peki KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KYK burs kredi ne kadar, ne zaman yatacak?