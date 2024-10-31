KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024-2025 GSB KYK burs ve kredi başvuru sonuçları, öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Binlerce öğrencinin başvurduğu burs ve kredi programı sonuçları, öğrencilerin öğrenim hayatlarına devam edebilmeleri için önemli bir adım. KYK tarafından yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda burs veya kredi almaya hak kazanan öğrenciler, sonuçların açıklanmasıyla öğrenim hayatlarına maddi destek sağlama imkanı bulacaklar.

GSB KYK burs başvurusu değerlendirme süreci başladı ve 12 farklı devlet kurumundan alınan veriler, öğrencilerin burs başvurusu sırasında sundukları bilgilerle karşılaştırılmaktadır. Bu süreçte, öğrencilerin ve ailelerinin ekonomik durumu bursun verilmesinde belirleyici bir rol oynayacaktır. 2024 yılı için KYK burs sonuçlarının en geç Kasım ayının ilk haftasına kadar açıklanması bekleniyor.



