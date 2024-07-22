KYK burs başvuruları 2024-2025 takvimi YKS sonuçlarının açıklamasının hemen arından araştırılmaya başladı. Tercih işlemlerinden sonra öğrenciler eğitim göreceği illerin KYK yurtlarında kalacak. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin faydalandığı KYK bursu için başvuru tarihleri merak kazandı. KYK burs başvurusu nasıl ve ne zaman yapılacak? 2024-2025 KYK burs ücreti ne kadar, kaç TL? İşte 2024-2025 GSB KYK bursu ile ilgili ayrıntılar...
YKS tercihleri 25 Temmuz itibarıyla başlayacak. GSB'den gelecek son dakika açıklaması beklenirken hayallerine bir adım daha yaklaşan öğrenciler "KYK burs başvuruları ne zaman?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 2024-2025 KYK burs ve yurt başvuru tarihleri takvimi hakkında bilgiler...
KYK BURS BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?
YKS sonuçlarının öğrenilmesiyle öğrencileri büyük bir heyecan sardı. 25 Temmuz’da başlayan tercihler 2 Ağustos son bulacak. Şimdiden KYK ve yurt arayışına giren adaylar GSB’den gelecek açıklamayı bekliyor.
KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK 2024?
KYK burs ve kredi başvuru tarihlerini merak ediyor. Geçen eğitim döneminde başvurular 12-19 Ekim 2023 tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da başvuruların, ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Ekim ayı içinde yapılması bekleniyor. 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi için KYK burs başvurularının Ekim ayının ikinci haftası ile Kasım ayının ikinci haftası arasında açılması öngörülüyor. Başvurular, öğrencilerin akademik başarıları ve maddi durumları dikkate alınarak değerlendirilecektir.
KYK burs başvurularının 2024-2025 eğitim öğretim dönemi için Ekim ayının ikinci haftası ile Kasım ayının ikinci haftası arasında açılması bekleniyor. Başvuruların değerlendirilmesi, öğrencilerin akademik başarıları ve maddi durumları göz önünde bulundurularak yapılmaktadır.
2024-2025 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?
2024-2025 eğitim yılı KYK burs ücretleri tutarları henüz açıklanmadı. Ancak geçmiş yıllarda ödenen KYK burs miktarları şöyle:
2024 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ
Lisans öğrencileri için 1250 liradan 2 bin liraya,
Yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 500 liradan 4 bin liraya,
Doktora öğrencileri için 3 bin 750 liradan 6 bin liraya yükseltidi.
Geçmiş Yıllara Göre KYK Bursu Başvuru Tarihleri
2020-2021 Eğitim Öğretim Dönemi: 28 Ekim – 8 Kasım 2020
2021-2022 Eğitim Öğretim Dönemi: 5 Kasım – 8 Kasım 2021
2022-2023 Eğitim Öğretim Dönemi: 15 Kasım – 17 Kasım 2022
2023-2024 Eğitim Öğretim Dönemi: 12 Ekim – 19 Ekim 2023