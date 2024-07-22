KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK 2024?





KYK burs ve kredi başvuru tarihlerini merak ediyor. Geçen eğitim döneminde başvurular 12-19 Ekim 2023 tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da başvuruların, ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Ekim ayı içinde yapılması bekleniyor. 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi için KYK burs başvurularının Ekim ayının ikinci haftası ile Kasım ayının ikinci haftası arasında açılması öngörülüyor. Başvurular, öğrencilerin akademik başarıları ve maddi durumları dikkate alınarak değerlendirilecektir.