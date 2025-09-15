Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından verilen KYK bursu karşılıksız olarak sağlanırken, KYK kredisi ise geri ödemeli şekilde veriliyor.YKS tercih işlemlerinden sonra öğrenciler eğitim göreceği illerin KYK yurtlarında kalacak. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin faydalandığı KYK bursu için başvuru tarihleri merak kazandı. KYK burs başvurusu nasıl ve ne zaman yapılacak? 2024-2025 KYK burs ücreti ne kadar, kaç TL? İşte 2025-2026 GSB KYK bursu ile ilgili ayrıntılar...
YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) başvuru takvimine çevrildi. ÖSYM tarafından üniversite tercih sonuçları açıklandıktan sonra, kayıt işlemleri 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. GSB'den gelecek son dakika açıklaması beklenirken hayallerine bir adım daha yaklaşan öğrenciler "KYK burs başvuruları ne zaman?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 2025-2026 KYK burs ve yurt başvuru tarihleri takvimi hakkında bilgiler...
KYK BURS BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?
KYK yurt ve burs başvurularıyla ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan henüz bir tarih açıklaması gelmedi. KYK yurt ve burs başvuruları ayrı ayrı tarihlerde alınıyor. Üniversitelerin akademik takvimine göre başvuru tarihleri değişebiliyor.
Genellikle KYK burs başvuruları ekim ve kasım aylarında başlıyor.
YKS tercihleri bu yıl 30 Temmuz-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi. YKS tercih sonuçları ise 25 Ağustos'ta açıklandı. Bu hafta içi ise yurt başvurularının alınmaya başlanması bekleniyor.
KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK 2024?
Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.
Yurt başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzelttirmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.
Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmektedir.
2025 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?
2025-2026 KYK burs miktarına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı.
2025 Ocak ayı itibarıyla KYK burs ücreti ön lisans ve lisans için aylık 3 BİN TL olarak belirlenmişti.
Geçmiş Yıllara Göre KYK Bursu Başvuru Tarihleri
2020-2021 Eğitim Öğretim Dönemi: 28 Ekim – 8 Kasım 2020
2021-2022 Eğitim Öğretim Dönemi: 5 Kasım – 8 Kasım 2021
2022-2023 Eğitim Öğretim Dönemi: 15 Kasım – 17 Kasım 2022
2023-2024 Eğitim Öğretim Dönemi: 12 Ekim – 19 Ekim 2023