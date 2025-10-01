KYK EK YURT BAŞVURULARI 2025 TARİHLERİ GSB: KYK ek yurt başvuruları ne zaman, tarih açıklaması geldi mi?

Yapılan açıklamada, "ÖSYM ek kontenjanı, özel yetenek sınavı, yatay/dikey geçiş, öğrenci değişim programları, lisansüstü eğitim, ikinci üniversite ve artık yıl öğrencilerine yönelik yurt başvurularının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek olan akademik takvime göre Ekim ayının ikinci haftasında yapılması planlanmaktadır." denildi.