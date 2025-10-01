KYK EK YURT BAŞVURULARI 2025 TARİHLERİ GSB: KYK ek yurt başvuruları ne zaman, tarih açıklaması geldi mi?

KYK ek yurt başvuruları için geri sayım başladı. İlk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün (KYGM) ek kontenjan duyurusuna çevrildi. Peki, 2025-2026 KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
Üniversiteye yerleşmesine rağmen ilk yurt başvurusunda hak kazanamayan öğrenciler, KYK ek yurt başvurularını bekliyor. KYGM tarafından yayımlanacak takvimle birlikte ek yerleştirme süreci resmen başlayacak. İşte 2025-2026 KYK ek yurt başvurularına dair merak edilen ayrıntılar…
KYK EK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından yapılan açıklama sonrasında KYK ek yurt başvurularının başlayacağı tarih belli oldu.
Yapılan açıklamada, "ÖSYM ek kontenjanı, özel yetenek sınavı, yatay/dikey geçiş, öğrenci değişim programları, lisansüstü eğitim, ikinci üniversite ve artık yıl öğrencilerine yönelik yurt başvurularının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek olan akademik takvime göre Ekim ayının ikinci haftasında yapılması planlanmaktadır." denildi.
Buna göre; KYK ek yurt başvurularının ekim ayının ikinci haftasından itibaren başlaması bekleniyor.
KYK EK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK ek yurt başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.