Milli Eğitim Bakanlığı LGS yerleştirme sonuçlarını bugün açıklayacak. Öğrenciler sonuçların açıklanmasının ardından lise nakillerini yapacaklar. Lise nakil sürecinde LGS boş kontenjanları önem taşıyor. Peki, LGS lise taban puanları, boş kontenjanlar ve başarı sıralaması açıklandı mı? MEB LGS tercih yerleştirme boş kontenjanlar listesi...
LGS tercih sonuçları bugün yani 22 Temmuz Pazartesi günü "meb.gov.tr" üzerinden açıklanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre 28 Haziran'da başlayan LGS tercihleri 17 Temmuz Çarşamba günü sona erdi. Lise öğrencileri için nakil süreci başlıyor. Peki, LGS boş kontenjanları açıklandı mı?
MEB LGS tercih yerleştirme boş kontenjanları 2024
Lise tercih sonuçları ardından istedikleri okula yerleşemeyen adaylar 1. nakil döneminde LGS boş kotenjan sorgulama işlemlerine başlayacak. Listeler henüz belli olmadı.
Gözler MEB ekranlarında.
LGS 2024 BOŞ KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS yerleştirme sonuçları ile boş kontenjan ve lise taban puanlar bilgisi de merak ediliyor. Lise LGS tercih sonuçları 22 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak. Bununla birlikte LGS boş kontenjan ve bu yılın taban puanları bilgisinin de netlik kazanması bekleniyor. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANIYOR!
Liselere Geçiş Sistemi (LGS 2024) yerleştirme adımında. 17 Temmuz günü son bulan lise tercihleri ardından LGS tercih sonuçları adaylar ile 22 Temmuz Pazartesi günü buluşuyor.
LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
BOŞ KOTENJAN LGS TABAN PUANLARI 2024
İmam Hatip Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi taban puanları il il araştırılıyor. Tercih sonuçları ardından LGS boş kotenjanlar kapsamında yeniden gündemde olacak lise taban puanları da nakiller özelinde açıklanacak.
LGS LİSE TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ
28 Haziran- 16 Temmuz 2024: Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile
Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okulların İşlemlerinin ve Kayıtlarının Tamamlanması,
28 Haziran-17 Temmuz 2024: Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması,
22 Temmuz 2024: Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların
İlan Edilmesi,
22-26 Temmuz 2024: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının
Alınması,
29 Temmuz 2024: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı
29 Temmuz-2 Ağustos 2024: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının
Alınması,
05 Ağustos 2024: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı,
06-14 Ağustos 2024: Boş Kalan Kontenjanlara, Hiçbir Yere Yerleşemeyen
Öğrenciler İçin İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması,
16 Ağustos 2024: İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları
Yerleştirmelerinin Tamamlanması,
19-23 Ağustos 2024: Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması,
26 Ağustos 2024: Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon
Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi,
09 Eylül 2024 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı.