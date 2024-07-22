LGS lise taban puanları, boş kontenjanlar ve başarı sıralaması açıklandı mı? MEB LGS tercih yerleştirme boş kontenjanlar listesi

LGS 2024 BOŞ KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?





LGS yerleştirme sonuçları ile boş kontenjan ve lise taban puanlar bilgisi de merak ediliyor. Lise LGS tercih sonuçları 22 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak. Bununla birlikte LGS boş kontenjan ve bu yılın taban puanları bilgisinin de netlik kazanması bekleniyor. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.