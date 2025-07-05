LGS SONUÇ TARİHİ 2025: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri ne zaman yapılacak?

2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınav, milyonlarca öğrencinin katılımıyla başarıyla tamamlandı. Sınav maratonunun ardından şimdi gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak sonuçlara çevrildi. Bakanlığın yayımladığı resmi takvim doğrultusunda, LGS sonuçlarının duyurulacağı tarih netleşti. Öğrenciler sadece sonuçları değil, aynı zamanda tercih süreci, yerleştirme takvimi ve tercih rehberiyle ilgili detayları da araştırmaya başladı. Peki, 2025 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak ve öğrenciler sonuçlara nereden ulaşabilecek? İşte merak edilen detaylar...

1 /4 1 milyondan fazla öğrencinin katılım gösterdiği 2025 Liselere Geçiş Sınavı (LGS), 15 Haziran Cumartesi günü iki oturum halinde gerçekleştirildi. Sınavın hemen ardından MEB tarafından soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açılırken, adaylar bu kez sonuçların ilan edilmesini beklemeye başladı. İşte 2025 LGS sonuçlarına dair merak edilenler...

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LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, 2025 LGS sınav sonuçları 11 Temmuz Cuma günü elektronik ortamda erişime açılacak. Adaylar sonuçlarını meb.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabilecek. LGS puanlarıyla birlikte öğrencilerin yüzdelik dilimleri de sistemde yer alacak.





3 /4 LGS 2025 TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK? Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te açıklanacak.