LGS 2025 sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Orta son sınıfta okuyan öğrenciler LGS sınavına katılıp aldıkları puan ile sonraki eğitim döneminde gidecekleri lise seçimlerini yapabiliyor. Peki, LGS 2025 ne zaman? LGS başvuruları başladı mı, ne zaman alınacak? MEB LGS sınav takvimi
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lise sınav ve başvuru tarihlerinin açıklanmasının ardından başta belirtilen sorunun cevabı en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Liseye giriş yapacak ortaokul son sınıf öğrencileri "LGS ne zaman?" ve "LGS başvuruları ne zaman başlayacak?" sorularının cevabını aştırıyor. Peki, LGS sınavı ne zaman? LGS sınav başvurusu ne zaman? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabıyla ilgili ayrıntılar...
2025 LGS sınav tarihi belli oldu! MEB açıkladı
2025 LGS’ye katılacak 8. Sınıf öğrencilerinin merakla beklediği tarih MEB tarafından duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "2024-2025 eğitim öğretim yılı LGS kapsamındaki sınav, 15 Haziran 2025'te yapılacak" denildi.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi belli oldu.
LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN 2025?
2025 LGS başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz sene 2 Haziran 2024'te uygulanan Merkezi Sınav'ın başvuruları, 18-29 Mart 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Ücretsiz gerçekleştirilecek sınava katılım isteğe bağlı olup katılmak isteyen öğrenciler başvurularını e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirdi.
LGS SORU DAĞILIMI
Soru dağılımı aşağıda belirtilen şekilde olacaktır:
Birinci Oturum Sözel Alan: Türkçe 20 soru, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük 10 soru, din kültürü ve ahlak bilgisi 10 soru, yabancı dil 10 soru olmak üzere toplam 50 soru
İkinci Oturum Sayısal Alan: Matematik 20 soru, fen bilimleri 20 soru olmak üzere toplam 40 soru