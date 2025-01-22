Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lise sınav ve başvuru tarihlerinin açıklanmasının ardından başta belirtilen sorunun cevabı en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Liseye giriş yapacak ortaokul son sınıf öğrencileri "LGS ne zaman?" ve "LGS başvuruları ne zaman başlayacak?" sorularının cevabını aştırıyor. Peki, LGS sınavı ne zaman? LGS sınav başvurusu ne zaman? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabıyla ilgili ayrıntılar...