SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2025 yılı Ocak ayında alacakları zam oranı merakla bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ilk 4 aylık enflasyon verileri belli olurken, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin enflasyon oranlarının da eklenmesiyle nihai zam oranı belirlenecek. Temmuz-Ekim dönemi enflasyon artışı şimdiden açıklandı. Bu verilerle birlikte emekli maaşlarına yansıtılacak zam oranı şekillenmeye başladı. Ancak Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları, nihai artış oranı için belirleyici olacak.
Emekliler, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon oranına bağlı olarak maaş zammı almayı sürdürüyor. Ocak 2025'te yapılacak zam için gözler Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranlarında. İlk 4 aylık enflasyon oranı yüzde 12,06 olarak açıklanırken, yıl sonu enflasyon beklentisi Merkez Bankası tarafından yüzde 44,81 olarak güncellendi.
4 AYLIK ORAN NETLEŞTİ!
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı 4 aylık oran Ekim ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından netleşti. Buna göre Emekliler şimdiden 12,06 oranında maaş zammını hak etti.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimini enflasyona ezdirmeyeceğiz. ifadelerini kullandı.
Erdoğan, "Muhalefet bu konuyu istismar ediyor ama biz önümüzdeki dönemde de aynı prensipler çerçevesinde hareket edeceğiz ve enflasyonun üzerinde, çalışanlarımıza alım gücünü koruyacak çerçevede muamele edeceğiz." dedi.
IŞIKHAN: EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da emekli maaşlarına ilişkin açıklama yaptı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Işıkhan, "2002 yılından bu yana en düşük emekli aylıklarında bayram ikramiyeleriyle birlikte reel olarak yüzde 78 ila yüzde 631 oranında artış sağlanmıştır. Yılbaşında sosyal güvenlik sistemimizin aktüeryal dengesini de gözeterek, bütçemiz doğrultusunda emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.
ZAM ORANI NETLEŞİYOR
Ekim ayı ile birlikte dört aylık enflasyon ortaya çıktı. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında toplam enflasyon yüzde 12,06 olarak hesaplandı. Emekli maaşlarında nihai zam oranı kasım ve aralık enflasyonları ile birlikte kesinleşecek.
EMEKLİ ZAM SENARYOLARI
Merkez Bankası'nın yüzde 44'lük hedefinin tutması halinde emekliler, yüzde 14,60 zam alacak. Hedefin üst bandı olan yüzde 46'nin gerçekleşmesi halinde zam oranı yüzde 16,88 olacak. Kasım ve aralık ayında enflasyon yüzde 2,5'er çıkması halinde maaş zammı yüzde 17,73'yi bulacak.
PİYASADA ENFLASYON BEKLENTİLERİ
Merkez Bankası, kasım ayı piyasa katılımcıları anketinin sonuçlarını açıkladı.
Katılımcıların yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44,11'den yüzde 44,81'e yükseldi. Kasım ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,01, aralık ayı ise 1,67 olarak belirlendi.
Piyasa katılımcılarının beklentileri göz önüne alındığında 6 aylık enflasyon yüzde 16,22 olarak hesaplandı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NASIL BELİRLENİYOR?
Enflasyondan doğan zam oranı en düşük emekli aylığını etkilemiyor. En düşük aylık için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Ekonomi yönetimince belirlenen rakam, yasa teklifi olarak TBMM'ye sunuluyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜKSELİR Mİ?
Ekonomistlerin beklentileri, en düşük emekli maaşının Artacağı yönünde...
Maaşlara yüzde 15-18 aralığında bir zam öngörülürken, en düşük aylığın paralel bir şekilde artırılması bekleniyor.
Bu noktada en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liradan 15 bin lira civarına yükseltilebileceği konuşuluyor.
Zam yapılmaması halinde milyonlarca emeklinin refah seviyesinde bir değişiklik olmayacak.
EMEKLİ MAAŞI SORUNU KALICI OLARAK NASIL ÇÖZÜLEBİLİR?
Uzmanlara göre uzun vadede bu sorunun ortadan kaldırılması için 2000 sonrası emeklilere yönelik intibak düzenlemesi gerekiyor. 2008 sonrası emekliler için ise azalan emekli aylık bağlama oranlarının artırılması gerekiyor.