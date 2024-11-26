IŞIKHAN: EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da emekli maaşlarına ilişkin açıklama yaptı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Işıkhan, "2002 yılından bu yana en düşük emekli aylıklarında bayram ikramiyeleriyle birlikte reel olarak yüzde 78 ila yüzde 631 oranında artış sağlanmıştır. Yılbaşında sosyal güvenlik sistemimizin aktüeryal dengesini de gözeterek, bütçemiz doğrultusunda emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.