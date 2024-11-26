Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı yurdu esir aldı. Yüzlerce köy yolu kapandı, birçok ilde eğitime ara verildi. Malatya, Kayseri, Yozgat, Bolu başta olmak üzere kar yağışının günlerdir sürdüğü iller adeta kara gömüldü. Ulaşımda aksamalar yaşandı. Eğitime bugün ara verildi. Peki Peki Malatya, Kayseri, Yozgat, Bolu’da yarın okullar tatil mi? 27 Kasım Salı Valilikte son dakika tatil açıklamaları geldi mi? İşte detaylar.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinde yaptığı uyarıların ardından yurdun dört bir yanında kar yağışları başladı. Aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle birçok ilde ulaşım durma noktasına geldi, köy yolları tamamen kapandı. Yoğun kar yağışıyla okullar tatil edildi. Bugün kar tatili olan iller arasında Malatya, Kayseri, Yozgat, Bolu da yer aldı. Peki Malatya, Kayseri, Yozgat, Bolu’da yarın okullar tatil mi? Valilik son dakika tatil açıklamalarının detayları.
Malatya’da yarın okullar tatil mi?
26 Kasım Salı günü Malatya’da güneşli bir hava bekleniyor. 26 Kasım Salı günü okullara 1 günlük ara verilmişti. Malatya Valiliği tarafından yarın için henüz okul tatil açıklaması gelmedi.
Malatya Valiliğinden dün yapılan yazılı açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle vatandaşların güvenliği için eğitim ve öğretimle ilgili kararlar alındığı belirtildi.
Battalgazi, Yeşilyurt ve Kale ilçelerinde tüm örgüt, yaygın, resmi ve özel öğretim kurumlarında eğitim ve öğretime devam edileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Akçadağ, Yazıhan, Hekimhan, Pütürge, Doğanyol ve Kuluncak ilçelerimizde ise eğitim ve öğretime yarın 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca yukarına eğitime ara verilen ilçelerin kamu kurumlarında görev hamile, engelli personel, çocuğu kreşe veya anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel aynı gün idari izinli sayılacaktır."
Bolu’da yarın okullar tatil mi?
Bolu’da 26 Kasım Salı günü okullara 1 günlük ara verilmişti. Bolu Valiliği tarafından yarın için henüz okul tatil açıklaması gelmedi. Akşam saatlerinde derslere ara verileceğine dair açıklama gelmesi halinde haberimizden gelişmelere ulaşabilirsiniz.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il merkezi ve ilçelerdeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur’an kursları dahil), 26 Kasım Salı günü eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.
Yozgat’ta yarın okullar tatil mi?
27 Kasım Çarşamba Yozgat’ta okullar tatil mi? sorusuna öğrenciler yanıt arıyor. Yozgat Valiliğinden yarın okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
Yozgat Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kent genelinde gece saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı beklendiğinden ve sokak aralarında devam eden buzlanma sebebiyle eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi: "İlimiz merkez ve ilçelerindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, Kur'an kurslarında, 26 Kasım Salı günü eğitime ara verilmiştir. Hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır."
Kayseri’de yarın okullar tatil mi?
Kayseri Valiliği tarafından yarın okulların tatil olduğuna dair henüz bir açıklama gelmedi.
Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, hava durumu verilerine göre halen devam etmekte olan kar yağışının salı günü gece saatlerinden itibaren kuzey ve batı ilçelerinde etkisini artırarak devam ettireceğinin beklendiği bildirildi.
Hava koşuları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla eğitime 1 gün ara verildiği duyurulan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelinde resmi-özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, meslek eğim kursları, özel eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri valiliğimiz kararıyla daha önceki eğitime ara verme kararına ilave olarak 26 Kasım salı günü de bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir."