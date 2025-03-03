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MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025: TÜİK Mart ayı kira zammı ne kadar, yüzde kaç oldu? İşyeri - konut kirası...

MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025: TÜİK Mart ayı kira zammı ne kadar, yüzde kaç oldu? İşyeri - konut kirası...

10:343/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Mart 2025 kira artış oranı için gözler TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine çevrildi. Ev sahipleri ve kiracılar, TÜFE bazlı zam oranının ne kadar olacağını merak ediyor. Peki, Mart ayı kira artışı ne kadar oldu? İşte güncel oranlar ve detaylar!

Mart 2025’te kira sözleşmesini yenileyecek vatandaşlar için uygulanacak kira artış oranı netleşti. TÜİK’in her ay açıkladığı enflasyon verileri, kira zam oranının hesaplanmasında belirleyici oluyor. Peki, Mart ayı kira zammı yüzde kaç olarak belirlendi? İşte 2025 Mart ayı kira artış oranı ve detaylar!

MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayına ait enflasyon verilerini 3 Mart Pazartesi günü saat 10.00'da duyuruldu. Mart ayı kira zammı da, Şubat enflasyon verilerine dayanarak belirlendi.

MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 53,83 OLDU

TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak hesaplanan kira zam oranı, mart ayında yüzde 53,83 olarak belirlendi. Bu kapsamda, kira kontrat süresi mart ayında dolan işletme sahipleri ve kiracılar, mevcut kira bedellerine yüzde 53,83 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Geçtiğimiz aylarda kira zamlarında uygulanan %25'lik sınır kaldırılmış ve yeniden enflasyon oranlarına dayalı sisteme geçilmişti. Kira artışları, TÜFE oranları temel alınarak hesaplanıyor. Şubat ayında kira zam oranları %53,83 oranına göre hesaplanacak.

2025 MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Örnek Konut Kirası: 20.000 TL

Kira Artış Oranı: 53,83

Ocak 2025 Kira Artış Tutarı: 10.766

Ocak 2025 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 30.766

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