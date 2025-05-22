MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ: Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? 2025 TÜİK mayıs ayı TÜFE verileri

Mayıs ayının sona yaklaşmasıyla birlikte, gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon verilerine çevrildi. Kira artış oranlarından memur ve emekli maaş zammına kadar birçok kalemin belirlenmesinde etkili olacak enflasyon rakamları, hem vatandaşlar hem de piyasa tarafından merakla bekleniyor. Nisan ayında açıklanan verilerle yıllık enflasyon yüzde 37,86 olarak kaydedilirken, Mayıs ayı oranlarının 3 Haziran Salı günü kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Bu veriler, özellikle Temmuz ayında yapılacak zamlar öncesinde belirleyici olacak.

1 /4 ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre; Mayıs ayı enflasyon verileri 3 Haziran 2025 Salı günü saat 10.00'da belli olacak.

2 /4 MEMUR VE EMEKLİNİN GÖZÜ ENFLASYON FARKINDA Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri temmuz ayında 2025 yılının ikinci zammını alacak.

3 /4 Nisan sonu itibarıyla bu rakam yüzde 6,94'ü aştı. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 6,95 enflasyon farkına 7.Dönem Toplu sözleşmesindeki yüzde 5 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 12.29 kümülatif zam meydana gelecek. SGK ve Bağ-Kur emeklileri ise 2025 nisan ayı için yüzde 13.36 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Mayıs ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte 5 aylık enflasyon farkı oranı yeniden hesaplanacak.