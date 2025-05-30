MAYIS AYI ENFLASYON ORANLARI 2025: Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak, beklenti yüzde kaç?

Enflasyon rakamları bir kez daha merakla bekleniyor. TÜİK'in her ay düzenli olarak açıkladığı TÜFE verileri kapsamında, 2025 Mayıs ayına dair istatistiklerin ne zaman duyurulacağı ve piyasa beklentilerinin hangi seviyelerde olduğu soruları gündemde. Nisan ayı verilerine göre enflasyon, yüzde 3’lük artışla yıllık bazda yüzde 37,86 seviyesine ulaşmıştı. Gözler şimdi mayıs ayı verilerinde. Peki, mayıs enflasyon tahmini ne kadar? TÜİK hangi tarihte açıklayacak?