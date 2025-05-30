MAYIS AYI ENFLASYON ORANLARI 2025: Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak, beklenti yüzde kaç?

Mayıs ayına ilişkin enflasyon verileri için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici fiyat endeksine (TÜFE) dair güncel rakamları haziran ayının ilk günlerinde kamuoyuyla paylaşacak. Nisan ayında açıklanan verilerde enflasyon, aylık bazda yüzde 3, yıllık bazda ise yüzde 37,86 olarak kayıtlara geçmişti. Ekonomistler ve piyasa uzmanları, mayıs ayı enflasyonuna ilişkin tahminlerini de ortaya koymaya başladı. Peki, 2025 Mayıs enflasyon beklentisi ne yönde? TÜİK verileri ne zaman açıklayacak?
Enflasyon rakamları bir kez daha merakla bekleniyor. TÜİK'in her ay düzenli olarak açıkladığı TÜFE verileri kapsamında, 2025 Mayıs ayına dair istatistiklerin ne zaman duyurulacağı ve piyasa beklentilerinin hangi seviyelerde olduğu soruları gündemde. Nisan ayı verilerine göre enflasyon, yüzde 3’lük artışla yıllık bazda yüzde 37,86 seviyesine ulaşmıştı. Gözler şimdi mayıs ayı verilerinde. Peki, mayıs enflasyon tahmini ne kadar? TÜİK hangi tarihte açıklayacak?
MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2025
2025 yılı Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Buna göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,98 iken, bu anket döneminde yüzde 30,35 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,56 iken, bu anket döneminde yüzde 25,06 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,69 iken, bu anket döneminde yüzde 17,77 olarak gerçekleşti.
2025 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 16,67’sinin beklentilerinin yüzde 20,00 – 22,99 aralığında, yüzde 36,67’sinin beklentilerinin yüzde 23,00 – 25,99 aralığında, yüzde 38,33’ünün beklentilerinin yüzde 26,00 – 28,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
TÜİK MAYIS AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3’ünde kamuoyuyla paylaşıyor. Ancak, bu tarih hafta sonuna denk geldiğinde açıklama bir sonraki iş gününe kaydırılıyor. 2025 yılı Mayıs ayı enflasyon verileri için belirlenen tarih ise 3 Haziran 2025 Salı günü saat 10:00 olarak açıklandı.
Bu saatte, TÜİK’in resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak olan TÜFE ve Yİ-ÜFE verileri, milyonlarca vatandaşın ve ekonomi çevrelerinin merakla beklediği sonuçları ortaya koyacak. Açıklanacak veriler, özellikle Temmuz 2025’te memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarının belirlenmesinde kritik bir rol oynayacak. Ayrıca, kira artış oranlarının hesaplanmasında kullanılan 12 aylık TÜFE ortalaması da bu verilerle netleşecek.