Evde bakım maaşı ödemeleri, her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya devam ediyor. Mayıs ayı evde bakım maaşı ödemelerinin ne zaman yatırılacağını merak eden vatandaşlara müjdeli haber Bakan Göktaş tarafından verildi. Peki, mayıs ayı evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri? İşte yaşlı evde bakım parası güncel ödeme listesi
Evde bakım desteğinden yararlanan kişiler, mayıs ayı ödemeleriyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Her ay farklı tarihlerde yatırılan yardımlar, ihtiyaç sahibi bireylerin ekonomik yükünü hafifletiyor. Peki, hangi illerde evde bakım parası hesaplara yattı? İşte 2025 Mayıs ayı evde bakım maaşıyla ilgili bilgiler…
MAYIS AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşı Mayıs ayı yatan iller listesi en çok merak edilenler arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki Mayıs ayı ödemeleri ayın 15 ile birlikte başlayacak.
EVDE BAKIM MAAŞI E-DEVLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
EVDE BAKIM MAAŞI NASIL SORGULANIR?
Evde bakım maaşı ödemesinin hesabınıza yatıp yatmadığını aşağıdaki ekrana giriş yaparak sorgulayabilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN
EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEMESİ NE KADAR?
Evde bakım maaşına yapılan zam belli oldu. Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik başlatılan evde bakım yardımı ile aylık ortalama 542 bin engelli vatandaşın desteklendiğini vurgulayan Göktaş, 2025 yılı ocak-temmuz dönemi için evde bakım yardımının 9 bin 77 liradan 10 bin 125 liraya çıkarıldığını kaydetti.
TEMMUZ AYINDA EVDE BAKIM MAAŞINA NE KADAR ZAM GELECEK?
Engelli veya yaşlı bireylerin bakımını üstlenen vatandaşlara sağlanan evde bakım desteği de zamlardan nasibini aldı. Halen 10.125 TL olarak ödenen evde bakım maaşı dört aylık enflasyon artışı dikkate alındığında 11.369 TL'ye yükselecek. Artışın mayıs ve haziran verileriyle daha da yükseleceği tahmin ediliyor.