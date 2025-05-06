TEMMUZ AYINDA EVDE BAKIM MAAŞINA NE KADAR ZAM GELECEK?





Engelli veya yaşlı bireylerin bakımını üstlenen vatandaşlara sağlanan evde bakım desteği de zamlardan nasibini aldı. Halen 10.125 TL olarak ödenen evde bakım maaşı dört aylık enflasyon artışı dikkate alındığında 11.369 TL'ye yükselecek. Artışın mayıs ve haziran verileriyle daha da yükseleceği tahmin ediliyor.