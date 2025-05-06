Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Mayıs ayı evde bakım maaşı ödemeleri yattı mı 2025? Evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri? İşte güncel ödeme listesi

Mayıs ayı evde bakım maaşı ödemeleri yattı mı 2025? Evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri? İşte güncel ödeme listesi

Tuğba Güner
11:346/05/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Evde bakım maaşı ödemeleri, her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya devam ediyor. Mayıs ayı evde bakım maaşı ödemelerinin ne zaman yatırılacağını merak eden vatandaşlara müjdeli haber Bakan Göktaş tarafından verildi. Peki, mayıs ayı evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri? İşte yaşlı evde bakım parası güncel ödeme listesi

Evde bakım desteğinden yararlanan kişiler, mayıs ayı ödemeleriyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Her ay farklı tarihlerde yatırılan yardımlar, ihtiyaç sahibi bireylerin ekonomik yükünü hafifletiyor. Peki, hangi illerde evde bakım parası hesaplara yattı? İşte 2025 Mayıs ayı evde bakım maaşıyla ilgili bilgiler…

MAYIS AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı Mayıs ayı yatan iller listesi en çok merak edilenler arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki Mayıs ayı ödemeleri ayın 15 ile birlikte başlayacak.

EVDE BAKIM MAAŞI E-DEVLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN


EVDE BAKIM MAAŞI NASIL SORGULANIR?

Evde bakım maaşı ödemesinin hesabınıza yatıp yatmadığını aşağıdaki ekrana giriş yaparak sorgulayabilirsiniz.


EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN


EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEMESİ NE KADAR?

Evde bakım maaşına yapılan zam belli oldu. Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik başlatılan evde bakım yardımı ile aylık ortalama 542 bin engelli vatandaşın desteklendiğini vurgulayan Göktaş, 2025 yılı ocak-temmuz dönemi için evde bakım yardımının 9 bin 77 liradan 10 bin 125 liraya çıkarıldığını kaydetti. 

TEMMUZ AYINDA EVDE BAKIM MAAŞINA NE KADAR ZAM GELECEK?


Engelli veya yaşlı bireylerin bakımını üstlenen vatandaşlara sağlanan evde bakım desteği de zamlardan nasibini aldı. Halen 10.125 TL olarak ödenen evde bakım maaşı dört aylık enflasyon artışı dikkate alındığında 11.369 TL'ye yükselecek. Artışın mayıs ve haziran verileriyle daha da yükseleceği tahmin ediliyor.

#evde bakım maaşı
#evde bakım parası
#mayıs evdde bakım ödemesi
#evde bakım maaşı ödemesi
#yaşlı bakım ödemesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına yüzde kaç, ne kadar zam gelecek?