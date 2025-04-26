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MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025: Mayıs ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak? Kira artış hesaplaması

MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025: Mayıs ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak? Kira artış hesaplaması

16:0026/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Mayıs ayında kira sözleşmesi yenileyecek kiracılar ve ev sahipleri, gözlerini açıklanacak enflasyon verilerine çevirdi. TÜİK'in 5 Mayıs'ta duyuracağı Nisan ayı verileriyle, Mayıs 2025 kira artış oranı netleşecek. Artışlar, 12 aylık ortalama TÜFE oranı baz alınarak hesaplanacak.

Mayıs ayında kira sözleşmesini yenileyecek kiracılar ve ev sahipleri, TÜİK’in açıklayacağı enflasyon verilerini bekliyor. Kira artış oranı, 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirlenecek ve 5 Mayıs 2025'te netleşecek.

MAYIS 2025 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kira artış hesaplamalarında kullanılan enflasyon rakamları her ayın 3'ünde açıklanıyor. Her ay bir önceki aya ait enflasyon verisi TÜİK tarafından duyuruluyor.

Nisan ayı enflasyon verisi 5 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak. Böylece Mayıs ayı kira artış oranı üst sınırı da belli olmuş olacak.

NİSAN AYI KİRA ZAM ORANI KAÇTI?

Nisan ayı içerisinde kira sözleşmesi yenilenen vatandaşlar için kira artış oranı üst sınırı 51,26 olarak açıklandı.

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