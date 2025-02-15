MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEME 15 ŞUBAT: Mazot gübre desteği Şubat ayı ödemeleri ne zaman yatacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere verilen mazot ve gübre desteği ödemeleri, 2025 Şubat ayı itibarıyla gündeme geldi. Bakan İbrahim Yumaklı, 2 milyar 164 milyon 322 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin hesaplara aktarılacağını duyurdu. Yeni adıyla "temel destek ödemesi" olarak devam eden mazot ve gübre desteği, birçok ilde askıya çıkarıldı. Çiftçiler, ödemelerini e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabiliyor. Mazot ve gübre desteğinin ödeme takvimiyle ilgili detaylar önümüzdeki günlerde netleşecek. Peki mazot gübre desteği Şubat ayı ödemeleri ne zaman yatacak?

1 /7 "Mazot gübre desteği Şubat ayı ödemeleri ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 164 milyon 322 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını ifade etti. Hububat desteği, Lisanslı depoculuk desteği, Kırsal kalkınma yatırımları desteği olmak üzere 2 milyar 164 milyon 322 bin TL tarımsal destekleme ödemesi hesaplara yatırıldı.

2 /7 MAZOT GÜBRE DESTEĞİ YATTI MI? Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 7 Şubat tarihinde tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

3 /7 Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada; “Üretime değer veriyor, çiftçimizi destekliyoruz. 2 milyar 164 milyon 322 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

4 /7 Destekleme ödemesi ilişkin detaylar şu şekildedir; Hububat Desteği kapsamında 1 milyar 997 milyon 350 bin TL, Lisanslı Depoculuk Desteği kapsamında 94 milyon 29 bin TL, Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği kapsamında 72 milyon 943 bin TL. Hububat desteği; Aksaray, Eskişehir, Bursa, Muş, Ağrı, Denizli, Manisa, Mersin, Giresun, Kastamonu, Bingöl, Trabzon, Isparta illerinde buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ürünleri için ödenecektir. Mazot gübre desteği olarak da bilinen temel destek ödeme tarihi hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

5 /7 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ KALKTI MI? Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "2025-2027 Yıllarında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar"ın Resmi Gazete’de yayımlandığı belirtildi.

6 /7 Birçok ilki barından bu kararın ardından ortaya atılan asılsız iddialara ilişkin açıklama yapma ihtiyacının hasıl olduğunun kaydedildiği açıklamada, "Mazot ve gübre desteğinin kalktığı ve üreticilerimizin prim desteği olarak ifade ettiği fark ödemesi desteğinin artık yapılmayacağı bazı basın yayın organlarınca iddia edilmiştir. Bu tamamen asılsızdır. İlk olarak; mazot ve gübre desteği kalkmamıştır. Yeni dönemde bunun tanımlaması, temel girdi maliyetleri (mazot ve gübre) esas alınarak belirlenen temel destek olarak revize edilmiştir." ifadesine yer verildi.