15 bin öğretmen atama sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvurular 5 Mayıs'ta saat 16.00'da sona erdi. KPSSP10, KPSSP121 ve KPSSP120 türünden başvurularını yapan yüz binlerce aday, gözlerini MEB tarafından açıklanacak olan 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarına çevirdi. KPSSP10, KPSSP121 ve KPSSP120 puan türlerinden başvuran adaylar, MEB'in yayımladığı takvime göre sonuçların açıklanmasını bekliyor. 15 bin öğretmen atama başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? meb.gov.tr MEB sözleşmeli öğremen atama sonuçları ekranı 2025.

1 /5 Milli Eğitim Bakanlığı'nın 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin başvuru süreci sona ermek üzere. 5 Mayıs saat 16.00 itibarıyla başvurular tamamlandı. KPSSP10, KPSSP121 ve KPSSP120 puan türlerinden başvuran adaylar, MEB'in yayımladığı takvime göre sonuçların açıklanmasını bekliyor. Başvuru sürecinin ardından adaylar, sözlü sınav aşamasına geçecek. Peki 15 bin öğretmen atama başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

2 /5

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MEB'in yayımladığı, 15 bin sözleşmeli öğretmenliğe başvuru duyurusuna göre, 21 Nisan'da başlayan ve 5 Mayıs'ta saat 16.00'da sona erdi. Başvuruların ardından sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs'ta ilan edilecek. Sonuçların öğle saatlerinden itibaren açıklanması bekleniyor.





3 /5 15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs'ta "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

4 /5 KPSS PUAN ÜSTÜNLÜĞÜ ESAS OLACAK Adaylar, Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi, Sınıf Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanlarına KPSSP121 puan türünden, Almanca, Arapça ve Rusça alanlarına KPSSP120 puan türünden, diğer alanlara ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları durumunda başvuruda bulunabilecek ve bu kapsamda başvurular, KPSS puan üstünlüğü esasına göre değerlendirilecek.