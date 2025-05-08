15 bin öğretmen atama sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvurular 5 Mayıs'ta saat 16.00'da sona erdi. KPSSP10, KPSSP121 ve KPSSP120 türünden başvurularını yapan yüz binlerce aday, gözlerini MEB tarafından açıklanacak olan 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarına çevirdi. KPSSP10, KPSSP121 ve KPSSP120 puan türlerinden başvuran adaylar, MEB'in yayımladığı takvime göre sonuçlar duyuruldu. 15 bin öğretmen atama başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? meb.gov.tr MEB sözleşmeli öğremen atama sonuçları ekranı 2025.

1 /6 Milli Eğitim Bakanlığı'nın 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin başvuru sürecinin sona ermesi ile gözler sonuç açıklamasına çevrilmişti. 5 Mayıs saat 16.00 itibarıyla başvurular tamamlandı. KPSSP10, KPSSP121 ve KPSSP120 puan türlerinden başvuran adaylar, MEB'in yayımladığı takvime göre sonuçların açıklanmasına kilitlendi. Başvuru sürecinin ardından adaylar, sözlü sınav aşamasına geçecek. Peki 15 bin öğretmen atama başvuru sonuçları açıklandı mı?

2 /6 15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MEB'in yayımladığı, 15 bin sözleşmeli öğretmenliğe başvurularının ardından sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs'ta ilan edildi.



3 /6 15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI



4 /6 KPSS PUAN ÜSTÜNLÜĞÜ ESAS OLACAK Adaylar, Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi, Sınıf Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanlarına KPSSP121 puan türünden, Almanca, Arapça ve Rusça alanlarına KPSSP120 puan türünden, diğer alanlara ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları durumunda başvuruda bulunabilecek ve bu kapsamda başvurular, KPSS puan üstünlüğü esasına göre değerlendirilecek.

5 /6 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri henüz açıklanmadı. Adayların sözlü sınava alınacağı sınav merkezi ile tarihi, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından duyurulacak. Sözleşmeli sınav yerlerinin en geç 8 Mayıs Perşembe gününe kadar duyurulması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

