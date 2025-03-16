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Milli Eğitim Bakanlığı eğitim kurumlarına yönetici seçme sınavı sonuçları için gözler ÖSYM’de! İşte, EKYS sonuç ekranı...

Milli Eğitim Bakanlığı eğitim kurumlarına yönetici seçme sınavı sonuçları için gözler ÖSYM’de! İşte, EKYS sonuç ekranı...

09:4216/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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<p>MEB EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak?</p>
MEB EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı uygulaması 2 Mart tarihinde yapıldı. Sonuçlar ÖSYM'nin sonuç sayfasından yayımlanacak. Peki MEB EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2025 MEB EKYS sonuç sorgulama ekranı.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı 2 Mart’ta yapıldı. Sınavlar 100 puan üzerinden ve yanlış cevaplar dikkate alınmadan değerlendirilecek. MEB EKYS sınavına katılım sağlayanlar, MEB EKYS Sonuçları için gözünü ÖSYM’ye çevirdi. Peki 2025 MEB EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, EKYS sonuç ekranı...

MEB EKYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından düzenlenen Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı için sonuçlar 21 Mart tarihinde https://sonuc.osym.gov.tr adresinden yayımlanacak.

MEB EKYS SONUÇ EKRANI

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavında (MEB EKYS)  adaylara genel kültür, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi, değerler eğitimi, eğitim ve öğretimde etik, eğitim bilimleri ve mevzuat konularından sorular yöneltiliyor.

EKYS NEDİR? 

EKYS; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara yönetici seçmek amacı ile ÖSYM tarafından düzenlenen bir sınavdır. Bu sınava sadece Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapan adaylar katılabilir.

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#ÖSYM

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