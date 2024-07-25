FIFA Dünya Kupası'nda 18 Haziran 2014 tarihinde Avustralya takımına karşı 3-2 kazanılan grup maçında ülkesine galibiyeti getiren golü attı. Böylece Hollanda formasıyla hem FIFA Dünya Kupası'ndaki, hem de kariyerindeki ilk golünü atmış oldu. Ayrıca 20 yıl 4 aylıkken attığı bu golle birlikte, FIFA Dünya Kupası'nda gol atan en genç Hollandalı futbolcu oldu.