Memphis Depay, Hollanda futbolunun son yıllarda parlayan isimlerinden biridir. Hızı, tekniği ve golcü özelliğiyle dikkat çeken Depay, kariyeri boyunca birçok önemli kulüpte forma giymiştir. Peki, Memphis Depay kimdir, nerelidir ve hangi takımlarda oynamıştır? İşte bu soruların cevapları.
Memphis Depay Kimdir? 13 Şubat 1994 tarihinde Hollanda'nın Moordrecht şehrinde dünyaya gelen Memphis Depay, Ganalı bir baba ve Hollandalı bir annenin çocuğudur. Futbol kariyerine 9 yaşında VV Moordrecht takımında futbola başlayan Depay, kısa sürede yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekmiştir. Hızlı yükselişiyle Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmeyi başaran Depay, teknik özellikleri ve golcü kimliğiyle dikkat çekmektedir.
Memphis Depay Hangi Takımlarda Oynadı?
2003 yılında Sparta Rotterdam'a transfer oldu.
PSV Eindhoven: 2006 yılında PSV alt yapısına transfer oldu. Profesyonel kariyerine PSV Eindhoven takımında başlayan Depay, burada gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekmiştir.
Manchester United: 7 Mayıs 2015 yılında kulübün resmi sitesinden transferinin gerçekleştiği bildirildi ve yaklaşık 30 Milyon bedelle Manchester United'a transfer oldu.
Manchester United'da George Best, Bryan Robson, Eric Cantona, David Beckham ve Cristiano Ronaldo gibi efsanelerin giymiş olduğu 7 numaralı formayı giymiştir. Takımda bulunduğu 2 yıl boyunca 56 resmi maça çıkıp 7 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
Lyon
2016-17 sezonu kış transfer döneminde 16 milyon € karşılığında transfer olmuştur.
Memphis Depay milli takım kariyeri
Hollanda millî takımlarının, 15, 16, 17, 19 ve 21 yaş altı seviyelerindeki takımların forma giyen Depay, 31 Mayıs 2014 tarihinde, Hollanda millî takımı teknik direktörü Louis Van Gaal tarafından Brezilya'da organize edilen 2014 FIFA Dünya Kupası için seçilen 23 kişilik oyuncu kadrosunda kendisine yer buldu.
FIFA Dünya Kupası'nda 18 Haziran 2014 tarihinde Avustralya takımına karşı 3-2 kazanılan grup maçında ülkesine galibiyeti getiren golü attı. Böylece Hollanda formasıyla hem FIFA Dünya Kupası'ndaki, hem de kariyerindeki ilk golünü atmış oldu. Ayrıca 20 yıl 4 aylıkken attığı bu golle birlikte, FIFA Dünya Kupası'nda gol atan en genç Hollandalı futbolcu oldu.
Memphis Depay'ın Özellikleri
Hızlı ve çevik: Depay, sahada son derece hızlı ve çevik bir oyuncu olarak bilinir.
Tekniği yüksek: İyi bir top kontrolüne sahip olan Depay, dar alanlarda topla oynama konusunda oldukça başarılıdır.
Golcü: Hem sol ayak hem de sağ ayağıyla gol atabilme özelliğiyle dikkat çeken Depay, takımına önemli goller atmaktadır.
Serbest vuruş uzmanı: Serbest vuruşlarda oldukça başarılı olan Depay, birçok önemli gole imza atmıştır.