MEMUR MAAŞ ENFLASYON FARK TABLOSU SON DAKİKA: Ödemeler değişti! Memur 6 aylık 14-15 günlük enflasyon maaş farkı ne kadar?

Ocak 2025 itibariyle memur maaşlarına yapılacak zam oranı açıklandı. Buna göre, 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme kapsamında belirlenen yüzde 6'lık zam ile memur maaşlarında artış gerçekleşecek. İşte Ocak 2025’te geçerli olacak yeni maaşlar:
"Memur 6 aylık 14-15 günlük enflasyon maaş farkı ne kadar?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Memur maaş zammı, TÜİK'in Aralık 2024 enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından kesinleşti. 6 aylık enflasyon farkı ve yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı ile yapılan düzenlemeler, memurların maaşlarını önemli ölçüde artıracak. Bu düzenleme, 4 milyon aktif memur, 2,5 milyon memur emeklisi ve 2,4 milyon sosyal destek ödemesi alan vatandaşı doğrudan etkileyecek.
ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
SSK, Bağ-Kur emeklisi ile memur ve memur emeklisi zammı başta olmak üzere birçok gelir ve ödemede belirleyici olan verilerden Aralık ayı enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.
Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 1,03 olurken, yıllık bazda yüzde 44,38 olarak gerçekleşti.
MEMUR MAAŞ ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?
Memurlar, her yıl iki kez olmak üzere, altı ayda bir zam alır. Bu zam, enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammının birleşiminden oluşur.
Enflasyon farkı, bir önceki dönemde yapılan toplu sözleşme zammının üzerinde gerçekleşen 6 aylık enflasyonu yansıtır.
6 AYLIK ENFLASYON FARKI İLE OCAK 2025 MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU
6 aylık enflasyon: Yüzde 15,75
6 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,75
Memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6
Memur enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 11,54