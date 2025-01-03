MEMUR MAAŞ ENFLASYON FARK TABLOSU SON DAKİKA: Ödemeler değişti! Memur 6 aylık 14-15 günlük enflasyon maaş farkı ne kadar?

"Memur 6 aylık 14-15 günlük enflasyon maaş farkı ne kadar?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Memur maaş zammı, TÜİK'in Aralık 2024 enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından kesinleşti. 6 aylık enflasyon farkı ve yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı ile yapılan düzenlemeler, memurların maaşlarını önemli ölçüde artıracak. Bu düzenleme, 4 milyon aktif memur, 2,5 milyon memur emeklisi ve 2,4 milyon sosyal destek ödemesi alan vatandaşı doğrudan etkileyecek.