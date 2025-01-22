MEMUR MAAŞ FARK ÖDEME TAKVİMİ: Zamlı memur emekli maaş farkları yattı mı, ayın kaçında yatacak?

Aralık ayı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla, emekli ve memur maaşlarına yansıyacak 6 aylık enflasyon farkı netleşti. TBMM'de onaylanacak düzenlemenin ardından zam farklarının ne zaman ödeneceği, binlerce kişinin gündemindeki yerini koruyor. Memur ve emekliler, zammın yürürlüğe girip maaş farklarının hesaplara yatacağı tarihi merakla bekliyor.
Ocak ayında zamlı maaşlarını alacak milyonlarca emekli ve memur, maaş farklarının ödeneceği tarihi merakla bekliyor. 6 aylık enflasyon verileriyle netleşen zam oranları, fark ödemeleri için gözleri TBMM Genel Kurulu'ndan yapılacak açıklamalara çevirdi. Zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih ise yakından takip ediliyor.
ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?
Zam oranının açıklanmasının ardından, yeni maaş ödeme tarihleri de duyuruldu.
SSK emeklileri maaşlarını 17-26 Ocak tarihleri arasında alacaklar. Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ise 25-28 Ocak tarihleri arasında hesaplarına yatırılacak.
EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?
2025 yılı için emekli maaş zammı, SGK ve Bağ-Kur emeklileri için belirlenen enflasyon farkıyla hesaplandı. Temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için yüzde 2,47, eylül ayı için yüzde 2,97, ekim ayı için yüzde 2,88, kasım ayı için yüzde 2,24 ve aralık ayı için ise yüzde 1,03'lük enflasyon farkı dikkate alındı. Bu oranlar, toplamda yüzde 15,75'lik bir enflasyon farkı oluşturdu. Böylece, emekliler 2025 yılında yüzde 15,75'lik bir maaş zammı alacak.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ
2025 yılı Ocak ayı emekli maaşı zammı belli olduktan sonra, zamlı maaşlar 17 Ocak itibariyle hesaplara yatırılmaya başlandı. Emekli maaşlarının yatırılma tarihi, tahsis numarasına göre değişiklik gösterebiliyor. İşte 4A, 4B ve 4C emeklileri için ödeme günleri:
4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.
Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;
Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde
Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;
Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde
Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler
Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde
maaşlarını alırlar.