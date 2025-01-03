MEMUR MAAŞ FARKI HESAPLAMA EKRANI: Memur maaş farkı ne zaman yatacak 2025? 14-15 günlük farkı...

2025 yılı için açıklanan memur maaş zammı oranı, TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine dayalı olarak hesaplandı. Enflasyon oranları şu şekilde açıklandı. Bu verilere göre, 2025 yılının Ocak-Temmuz dönemi için memur maaşlarına yapılacak zam oranı netleşti. Zammın hesaplanmasında, enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışı dikkate alındı. Ayrıca, açıklanan maaşlar ve zam oranları, öğretmen, polis, doktor, hemşire, başkomiser gibi kamu çalışanlarını kapsıyor.

1 /5 2025 yılı için memur maaşlarına yapılacak zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon verilerine dayalı olarak netleşti. Ocak 2025’te yapılacak maaş artışı, 5 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı birleşerek hesaplandı.

2 /5 6 aylık enflasyon yüzde 15,75 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklileri ise 2025 ocak ayı itibarıyla yüzde 11,55 zam hakkı elde etmiş oldu.

3 /5 Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekecek.

4 /5 Dolayısıyla altı aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak. Bu miktar da 5,23 olarak hesaplandı.