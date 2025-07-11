MEMUR MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ: Memur maaş farkları ne zaman yatacak 2025? Temmuz ayı 14 günlük zam farkı ödeme detayları

2025 Temmuz ayı itibarıyla belirlenen zam oranlarının ardından memur ve memur emeklilerinin maaş farkları için geri sayım başladı. TÜİK’in açıkladığı enflasyon verileriyle birlikte zamlı maaş tutarları netleşirken, zam farklarının hangi tarihte hesaplara geçeceği merak konusu oldu. Öğretmenden hemşireye, polisten mühendise kadar kamu çalışanları, 14 günlük fark ödemesinin Temmuz ayında mı yatırılacağını araştırıyor.
2025 yılı Temmuz dönemi maaş düzenlemesi sonrası en düşük memur maaşı 50 bin lirayı aşarken, memur emeklilerine yapılan artışla birlikte ödemelerde dikkat çeken artışlar yaşandı. Şimdi ise kamu çalışanlarının gündeminde zam farklarının yatırılacağı tarih yer alıyor. Ay ortasında uygulanan maaş zammı nedeniyle 14 günlük fark ödemelerinin Temmuz ayı içinde hesaplara geçmesi bekleniyor.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Memur ve memur emeklisinin enflasyon farkı ödeme tarihleri, memur maaşlarının yatmasına kısa bir zaman kala merak ediliyor. Memur ve memur emeklileri maaşlarını her ayın 15'inde almaya başlıyor. Zamlı maaşlar, önceki yıllarda olduğu gibi merkezi bordro sistemi üzerinden işlenerek ödenecek.
Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz itibarıyla alacak.
MEMUR MAAŞ FARKI NEREYE YATAR, NASIL SORGULANIR?
Memur maaş farkları her yıl Ocak ve Temmuz ayında banka, PTT şubelerinden veya ATM’lerden çekilebiliyor. Memurlar maaşlarını aldıkları bankaların müşteri hizmetleri aracılığıyla sorgulama işlemi yapabiliyor. Ayrıca bankanın mobil uygulaması üzerinden yapılan ödemenin toplam miktarı sorgulanarak maaş farkının yatıp yatmadığı kontrol edilebilir.
2025 TEMMUZ MEMUR MAAŞLARI NE KADAR ZAMLANDI?
Memur ve memur emeklilerinin 2025 yılının ikinci 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları belirlendi.
Bu yılın temmuz ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 5 artış öngörüldü. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon, yüzde 16,67 oldu. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 10,57 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 15,57 artış yapıldı.
Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları da yüzde 16,67 arttı. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 43 bin 726 liradan 50 bin 503 liraya, en düşük memur emekli aylığı 19 bin 617 liradan 22 bin 671 liraya yükseldi.