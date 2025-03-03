MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA! TÜİK Şubat enflasyonunu geldi: Memur emeklisinin zamlı maaşı ne kadar olacak?

TÜİK'in Şubat ayı enflasyon verilerini duyurmasıyla birlikte, yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisinin Temmuz zammına yönelik fark şekillenmeye başladı. Peki, Temmuz ayında memur ve memur emeklilerinin maaşı ne kadar olacak? Öğretmen, polis, hemşire ve doktorların yeni maaşları ne kadar olacak? İşte güncellenen hesaplamalar...
Ocak ayında maaşları yüzde 11.54 oranında artırılan memurlar ve memur emeklileri, Temmuz ayında yeni bir zam daha alacak. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, Temmuz'da maaşlara yüzde 5 artış yapılacak ve yılın ilk 6 ayında enflasyonun yüzde 6'yı aşan bölümü kadar fark maaşlara yansıtılacak.
Memur ve Emeklisinin Temmuz Zammı Netleşiyor: İşte Güncel Maaş Hesaplamaları
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Ocak ve Şubat enflasyon verileri, memur ve memur emeklilerinin Temmuz ayında alacağı zam farkını belirlemeye başladı. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, Temmuz’da maaşlara yüzde 5’lik artış yapılacak ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 6’yı aşan bölümü fark olarak maaşlara eklenecek.
İlk 2 Aylık Enflasyon Farkı Netleşti
Ocak ayında enflasyon yüzde 5,03, Şubat ayında ise yüzde 2,27 olarak açıklanmıştı. Böylece iki aylık enflasyon toplamda yüzde 7,42’ye ulaştı. Memurların enflasyon farkı alabilmesi için 6 aylık enflasyonun yüzde 6’yı aşması gerekiyordu. Şubat itibarıyla bu eşik geçildi ve memurların yüzde 1,34 enflasyon farkı alacağı kesinleşti.
Bu verilere göre, Temmuz ayında uygulanacak yüzde 5’lik zam ile birlikte toplam maaş artışı şimdiden yüzde 6,41’e yükseldi. Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyon rakamları açıklandıkça bu oran daha da artacak.
Güncel Maaş Hesaplamaları
Ocak ayında yapılan yüzde 11,54’lük zam sonrasında en düşük memur maaşı 43.726 TL’ye, en düşük memur emeklisi maaşı ise 19.617 TL’ye yükselmişti. Şu an için hesaplanan yüzde 6,41’lik artışla birlikte Temmuz ayında en düşük memur maaşı 46.528 TL’ye, en düşük memur emeklisi maaşı ise 20.875 TL’ye çıkacak.
Şube Müdürü (Üniv. mez.)
GÜNCEL: 66.358 TL
%6,41 ARTIŞ SONRASI: 70.612 TL
Memur (Üniv. mez.)
GÜNCEL: 45.555 TL
%6,41 ARTIŞ SONRASI: 48.475 TL
Uzman Öğretmen
GÜNCEL: 58.663 TL
%6,41 ARTIŞ SONRASI: 62.423 TL
Öğretmen
GÜNCEL: 52.935 TL
%6,41 ARTIŞ SONRASI: 56.328 TL
Başkomiser
GÜNCEL: 64.481 TL
%6,41 ARTIŞ SONRASI: 68.614 TL
Polis Memuru
GÜNCEL: 58.938 TL
%6,41 ARTIŞ SONRASI: 62.716 TL
Uzman Doktor
GÜNCEL: 109.154 TL
%6,41 ARTIŞ SONRASI: 116.151 TL
Hemşire (Üniv. mez.)
GÜNCEL: 53.465 TL
%6,41 ARTIŞ SONRASI: 56.892 TL
Mühendis
GÜNCEL: 67.691 TL
%6,41 ARTIŞ SONRASI: 72.030 TL
Teknisyen (Lise mez.)
GÜNCEL: 47.224 TL
%6,41 ARTIŞ SONRASI: 50.251 TL
Profesör
GÜNCEL: 96.374 TL
%6,41 ARTIŞ SONRASI: 102.552 TL
Araştırma Görevlisi
GÜNCEL: 63.877 TL
%6,41 ARTIŞ SONRASI: 67.972 TL
Vaiz
GÜNCEL: 55.332 TL
%6,41 ARTIŞ SONRASI: 58.879 TL
Avukat
GÜNCEL: 63.637 TL
%6,41 ARTIŞ SONRASI: 67.716 TL
Yeni Memur Emeklisi Maaşları
Müsteşar
GÜNCEL: 71.327 TL
%6,41 ARTIŞ SONRASI: 75.899 TL
Genel Müdür
GÜNCEL: 63.129 TL
%6,41 ARTIŞ SONRASI: 67.175 TL
Şube Müdürü (Lisans)
GÜNCEL: 29.416 TL
%6,41 ARTIŞ SONRASI: 31.301 TL
Memur (Lisans)
GÜNCEL: 23.958 TL
%6,41 ARTIŞ SONRASI: 25.494 TL
Öğretmen
GÜNCEL: 29.416 TL
%6,41 ARTIŞ SONRASI: 31.301 TL
Kaymakam (1. Sınıf)
GÜNCEL: 41.454 TL
%6,41 ARTIŞ SONRASI: 44.112 TL
Başkomiser
GÜNCEL: 30.168 TL
%6,41 ARTIŞ SONRASI: 32.102 TL
Polis Memuru
GÜNCEL: 29.664 TL
%6,41 ARTIŞ SONRASI: 31.565 TL
Hemşire (Lisans)
GÜNCEL: 29.416 TL
%6,41 ARTIŞ SONRASI: 31.301 TL
Mühendis
GÜNCEL: 29.416 TL
%6,41 ARTIŞ SONRASI: 31.301 TL
Teknisyen (Lise)
GÜNCEL: 21.118 TL
%6,41 ARTIŞ SONRASI: 22.472 TL
Pratisyen Hekim
GÜNCEL: 51.455 TL
%6,41 ARTIŞ SONRASI: 54.753 TL
Profesör
GÜNCEL: 56.309 TL
%6,41 ARTIŞ SONRASI: 59.918 TL
İmam-Hatip
GÜNCEL: 29.416 TL
%6,41 ARTIŞ SONRASI: 31.301 TL
Avukat
GÜNCEL: 29.416 TL
%6,41 ARTIŞ SONRASI: 31.301 TL