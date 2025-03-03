MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA! TÜİK Şubat enflasyonunu geldi: Memur emeklisinin zamlı maaşı ne kadar olacak?

Güncel Maaş Hesaplamaları

Ocak ayında yapılan yüzde 11,54’lük zam sonrasında en düşük memur maaşı 43.726 TL’ye, en düşük memur emeklisi maaşı ise 19.617 TL’ye yükselmişti. Şu an için hesaplanan yüzde 6,41’lik artışla birlikte Temmuz ayında en düşük memur maaşı 46.528 TL’ye, en düşük memur emeklisi maaşı ise 20.875 TL’ye çıkacak.