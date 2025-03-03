Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA! TÜİK Şubat enflasyonunu geldi: Memur emeklisinin zamlı maaşı ne kadar olacak?

MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA! TÜİK Şubat enflasyonunu geldi: Memur emeklisinin zamlı maaşı ne kadar olacak?

11:423/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

TÜİK'in Şubat ayı enflasyon verilerini duyurmasıyla birlikte, yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisinin Temmuz zammına yönelik fark şekillenmeye başladı. Peki, Temmuz ayında memur ve memur emeklilerinin maaşı ne kadar olacak? Öğretmen, polis, hemşire ve doktorların yeni maaşları ne kadar olacak? İşte güncellenen hesaplamalar...

Ocak ayında maaşları yüzde 11.54 oranında artırılan memurlar ve memur emeklileri, Temmuz ayında yeni bir zam daha alacak. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, Temmuz'da maaşlara yüzde 5 artış yapılacak ve yılın ilk 6 ayında enflasyonun yüzde 6'yı aşan bölümü kadar fark maaşlara yansıtılacak.

Memur ve Emeklisinin Temmuz Zammı Netleşiyor: İşte Güncel Maaş Hesaplamaları

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Ocak ve Şubat enflasyon verileri, memur ve memur emeklilerinin Temmuz ayında alacağı zam farkını belirlemeye başladı. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, Temmuz’da maaşlara yüzde 5’lik artış yapılacak ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 6’yı aşan bölümü fark olarak maaşlara eklenecek.

İlk 2 Aylık Enflasyon Farkı Netleşti

Ocak ayında enflasyon yüzde 5,03, Şubat ayında ise yüzde 2,27 olarak açıklanmıştı. Böylece iki aylık enflasyon toplamda yüzde 7,42’ye ulaştı. Memurların enflasyon farkı alabilmesi için 6 aylık enflasyonun yüzde 6’yı aşması gerekiyordu. Şubat itibarıyla bu eşik geçildi ve memurların yüzde 1,34 enflasyon farkı alacağı kesinleşti.

Bu verilere göre, Temmuz ayında uygulanacak yüzde 5’lik zam ile birlikte toplam maaş artışı şimdiden yüzde 6,41’e yükseldi. Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyon rakamları açıklandıkça bu oran daha da artacak.

Güncel Maaş Hesaplamaları

Ocak ayında yapılan yüzde 11,54’lük zam sonrasında en düşük memur maaşı 43.726 TL’ye, en düşük memur emeklisi maaşı ise 19.617 TL’ye yükselmişti. Şu an için hesaplanan yüzde 6,41’lik artışla birlikte Temmuz ayında en düşük memur maaşı 46.528 TL’ye, en düşük memur emeklisi maaşı ise 20.875 TL’ye çıkacak.

Şube Müdürü (Üniv. mez.)

GÜNCEL: 66.358 TL

%6,41 ARTIŞ SONRASI: 70.612 TL

Memur (Üniv. mez.)

GÜNCEL: 45.555 TL

%6,41 ARTIŞ SONRASI: 48.475 TL

Uzman Öğretmen

GÜNCEL: 58.663 TL

%6,41 ARTIŞ SONRASI: 62.423 TL

Öğretmen

GÜNCEL: 52.935 TL

%6,41 ARTIŞ SONRASI: 56.328 TL

Başkomiser

GÜNCEL: 64.481 TL

%6,41 ARTIŞ SONRASI: 68.614 TL

Polis Memuru

GÜNCEL: 58.938 TL

%6,41 ARTIŞ SONRASI: 62.716 TL

Uzman Doktor

GÜNCEL: 109.154 TL

%6,41 ARTIŞ SONRASI: 116.151 TL

Hemşire (Üniv. mez.)

GÜNCEL: 53.465 TL

%6,41 ARTIŞ SONRASI: 56.892 TL

Mühendis

GÜNCEL: 67.691 TL

%6,41 ARTIŞ SONRASI: 72.030 TL

Teknisyen (Lise mez.)

GÜNCEL: 47.224 TL

%6,41 ARTIŞ SONRASI: 50.251 TL

Profesör

GÜNCEL: 96.374 TL

%6,41 ARTIŞ SONRASI: 102.552 TL

Araştırma Görevlisi

GÜNCEL: 63.877 TL

%6,41 ARTIŞ SONRASI: 67.972 TL

Vaiz

GÜNCEL: 55.332 TL

%6,41 ARTIŞ SONRASI: 58.879 TL

Avukat

GÜNCEL: 63.637 TL

%6,41 ARTIŞ SONRASI: 67.716 TL

Yeni Memur Emeklisi Maaşları

Müsteşar

GÜNCEL: 71.327 TL

%6,41 ARTIŞ SONRASI: 75.899 TL

Genel Müdür

GÜNCEL: 63.129 TL

%6,41 ARTIŞ SONRASI: 67.175 TL

Şube Müdürü (Lisans)

GÜNCEL: 29.416 TL

%6,41 ARTIŞ SONRASI: 31.301 TL

Memur (Lisans)

GÜNCEL: 23.958 TL

%6,41 ARTIŞ SONRASI: 25.494 TL

Öğretmen

GÜNCEL: 29.416 TL

%6,41 ARTIŞ SONRASI: 31.301 TL

Kaymakam (1. Sınıf)

GÜNCEL: 41.454 TL

%6,41 ARTIŞ SONRASI: 44.112 TL

Başkomiser

GÜNCEL: 30.168 TL

%6,41 ARTIŞ SONRASI: 32.102 TL

Polis Memuru

GÜNCEL: 29.664 TL

%6,41 ARTIŞ SONRASI: 31.565 TL

Hemşire (Lisans)

GÜNCEL: 29.416 TL

%6,41 ARTIŞ SONRASI: 31.301 TL

Mühendis

GÜNCEL: 29.416 TL

%6,41 ARTIŞ SONRASI: 31.301 TL

Teknisyen (Lise)

GÜNCEL: 21.118 TL

%6,41 ARTIŞ SONRASI: 22.472 TL

Pratisyen Hekim

GÜNCEL: 51.455 TL

%6,41 ARTIŞ SONRASI: 54.753 TL

Profesör

GÜNCEL: 56.309 TL

%6,41 ARTIŞ SONRASI: 59.918 TL

İmam-Hatip

GÜNCEL: 29.416 TL

%6,41 ARTIŞ SONRASI: 31.301 TL

Avukat

GÜNCEL: 29.416 TL

%6,41 ARTIŞ SONRASI: 31.301 TL

#Memur Maaş Zammı
#Emekli Memur Maaşı
#Memur Temmuz Zammı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA! TÜİK Şubat enflasyonunu geldi: Memur emeklisinin zamlı maaşı ne kadar olacak?