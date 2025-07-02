MEMUR MAAŞLARI 2025 TEMMUZ – %15.85 KÜMÜLATİF ZAM HESABI ÇIKTI: Memur maaş zammı ne kadar olacak?

Zam oranları ne olacak? Memur ve emeklilerin heyecanla beklediği Temmuz zammında geri sayım başladı. TÜİK’in 3 Temmuz’da açıklayacağı Haziran ayı TÜFE verisiyle birlikte 6 aylık enflasyon farkı netleşecek ve maaş artışları hesaplanacak. 5 aylık enflasyon %15,09 olarak kaydedilirken, TCMB anketine göre Haziran oranı da eklendiğinde %16,94’lük bir zam ihtimali gündemde. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Memur maaşları ne kadar artacak?
Memur ve emekli maaş zamları için belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı, 3 Temmuz’da açıklanacak TÜFE verisiyle birlikte kesinleşecek. Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayımlayacağı Haziran enflasyonu öncesinde 5 aylık fark %15,09 olarak kaydedildi. Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, 6 aylık oranın %16,94’e ulaşması bekleniyor. Bu oran doğrultusunda, memur ve emekli maaşlarında ciddi artışların yapılması öngörülüyor. İşte güncel hesaplamalar ve senaryolar…
5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 2025 yılının ilk beş ayında Tüketici Fiyat Endeksindeki (TÜFE) artış şöyle gerçekleşti:
Ocak: %5,03
Şubat: %2,27
Mart: %2,46
Nisan: %3,00
Mayıs: %1,53
Bu verilere göre ilk 5 aylık enflasyon toplamı yaklaşık %15,09 oldu. Haziran ayı verisiyle birlikte bu oran daha da artacak ve memur ile emeklilerin zam oranı kesinleşecek.
6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?
Memur ve emekli maaşları, her yılın ocak ve temmuz aylarında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre güncelleniyor. Eğer toplu sözleşmede belirlenen zam oranı, 6 aylık enflasyonun altında kalırsa, aradaki fark “enflasyon farkı” olarak maaşlara yansıtılıyor. Bu nedenle Haziran ayı enflasyonu, memur ve SSK-Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak artışta belirleyici rol oynuyor.
TCMB tarafından gerçekleştirilen Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, geçen ay yüzde 1,77 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,61'e geriledi. Bu beklentiye göre Haziran ayı enflasyonu %1,61 civarında açıklanabilir. Eğer bu tahmin gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon toplamı %16.95 olacak.
BEKLENTİYE GÖRE EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Emekli maaşı zammında 6 aylık enflasyon farkı toplamı belirleyici oluyor.
Buna göre; 6 aylık enflasyon toplamı eğer %16.95 olarak gelirse, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına %16.95 oranında zam yapılacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
En düşük emekli maaşı en son gelen zamla birlikte 14 bin 469 liraya yükselmişti.
Haziran enflasyonu eğer beklentiye göre açıklanırsa en düşük emekli maaşı 14 bin 469 liradan, 16 bin 921 liraya yükselebilir. En düşük emekli maaşının artması için kanunun hazırlanıp Meclis komisyonundan geçmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.
MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLUR?
Memur maaşı zammında ise 6 aylık enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşmede belirlenen %5 zam ilave edilecek.
Haziran ayı enflasyonunun %1,61 olarak açıklanması halinde oluşacak enflasyon farkı %10.33 olacak.
%10.33 enflasyon farkına 7.Dönem Toplu sözleşmesi ile belirlenen %5 ilave edilmesi halinde memur maaşlarına toplam %15.85 kümülatif zam meydana gelecek.