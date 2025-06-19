Memur temmuz zammı 2025: 6 aylık fak hesabı şekillendi! Memur emekli maaşları ne kadar, yüzde kaç artacak?

Temmuz ayına yaklaşılırken, memur ve emekliler gözünü Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı 6 aylık enflasyon verisine çevirdi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki milyonlarca emekli ile kamu görevlileri, 3 Temmuz’da açıklanacak Haziran TÜFE verisiyle zam oranlarını net şekilde öğrenecek. Ocak-Mayıs döneminde biriken yüzde 15’in üzerindeki enflasyon farkı, yapılacak artışın habercisi oldu. Peki, Temmuz’da memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak?
SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaş zammı için gözler TÜİK’te. 3 Temmuz’da açıklanacak 6 aylık TÜFE verisiyle birlikte Temmuz 2025 zam oranı kesinleşecek. Şu ana kadar açıklanan Ocak-Mayıs enflasyon rakamları, memur ve emekliye yapılacak artışın ipuçlarını veriyor. 6 aylık enflasyon farkı, memur maaşlarına yüzde 5’lik toplu sözleşme zammıyla birlikte yansıtılacak. Emekliler ise doğrudan bu fark üzerinden artış alacak. Artış oranları merakla bekleniyor.
5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, nisan ayında enflasyon aylık yüzde 3 olarak açıklanmıştı. Mayıs ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu.
Buna göre; Aylık enflasyon ocak ayı için yüzde 5,03, şubat ayı için 2,27, mart ayı için 2,46, nisan ayı için 3,00 ve mayıs ayı için de yüzde 1,53 olarak açıklandı. Böylelikle 5 aylık enflasyon rakamlarının toplamı yüzde 14,29 oldu.
MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs enflasyonuna göre toplam enflasyon yüzde 14,29 oldu. Enflasyon rakamlarındaki gerileme dikkat çekerken gözler Haziran ayı verisine çevrildi. Haziran ayı enflasyonu 3 Temmuz’da duyurulacak ve emekli-memur maaş zammı oranları belli olacak.
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri şimdiden yüzde 15,10 zam farkını hak etti. Memurların alacağı fark ise enflasyon farkı ve toplu sözleşmeye göre belirleniyor. Enflasyon farkı 8,58 olurken yüzde 5 toplu sözleşme zammıyla birlikte bu oran yüzde 14,01 oldu.
Ekonomistler Haziran ayı enflasyonunda düşüş beklerken ihtimallere göre zam oranları hesaplandı. Haziran ayında enflasyonun %1,5 olması durumunda emeklilerin alacağı zam oranı yüzde 16,81 olurken memur-memur emeklisi ise farkla birlikte 15,71 zam alacak. Haziran ayı enflasyonunun yüzde 2 olması durumunda ise SSK, Bağ-Kur emeklileri 17,4 zam alırken memur-memur emeklileri ise 10,74 zam alacak.
Haziran enflasyonunun yüzde 2 olması durumunda 44 bin lira olarak ödenen en düşük memur maaşı 4 bin 725 lira artacak ve 49 bin seviyesine yaklaşacak. Benzer senaryoda 14 bin 469 lira olarak ödenen en düşük emekli maaşı ise 2 bin 517 lira artacak ve 16 bin 986 lira olacak.
ÖNEMLİ: Yukarıda yapılan hesaplamalar Haziran ayı enflasyon tahminlerine göre yapılmıştır. Haziran ayı enflasyonu 3 Temmuz’da duyurulacak ve kesin zam oranları bu tarihte netlik kazanacak.