Türkiye'de enflasyon verileri her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmaktadır. Memur ve emeklinin gözü enflasyon rakamlarında. Memur, memur emeklileri ve SSK emeklileri ocak ayında yapılacak zam oranını merak ediyor. Peki enflasyon ne zaman açıklanacak? Eylül ayı enflasyon beklentisi ne yönde? Memur ve emekliler ne kadar zam alacak? Memur emeklisi, SGK ve Bağkur 2025 zammı ne kadar olacak?