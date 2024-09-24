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Memur ve emeklinin gözü enflasyon rakamlarında! TÜİK eylül ayı TÜFE-TÜFE'yi açıklayacak tarih belli oldu: Emekliler ne kadar zam alacak?

Memur ve emeklinin gözü enflasyon rakamlarında! TÜİK eylül ayı TÜFE-TÜFE'yi açıklayacak tarih belli oldu: Emekliler ne kadar zam alacak?

15:1324/09/2024, Tuesday
G: 24/09/2024, Tuesday
Yeni Şafak
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<p>Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? 2025 memur ve emekli maaşı zammı ne kadar?</p>
Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? 2025 memur ve emekli maaşı zammı ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Memur ve emeklinin gözü kulağı enflasyon farkı oranlarında. Peki enflasyon ne zaman açıklanacak? Eylül ayı enflasyon beklentisi ne yönde? Memur ve emekliler ne kadar zam alacak?

Türkiye'de enflasyon verileri her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmaktadır. Memur ve emeklinin gözü enflasyon rakamlarında. Memur, memur emeklileri ve SSK emeklileri ocak ayında yapılacak zam oranını merak ediyor. Peki enflasyon ne zaman açıklanacak? Eylül ayı enflasyon beklentisi ne yönde? Memur ve emekliler ne kadar zam alacak? Memur emeklisi, SGK ve Bağkur 2025 zammı ne kadar olacak?

Enflasyon ne zaman açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Buna göre; Eylül ayı enflasyon rakamları 3 Ekim 2024 Perşembe günü saat 10.00'da belli olacak.

Bu ay enflasyon ne kadar yüzde kaç olur?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 43,14'e geriledi.


TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 64 katılımcıyla gerçekleştirdiği eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 2,22 olan eylül ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde değişim göstermedi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 43,31'den yüzde 43,14'e düştü.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 28,71'den yüzde 27,49'a, 24 ay sonrası için yüzde 19,30'dan yüzde 18,38'e geriledi.

Memur ve emekli zammı enflasyon farkı kaç oldu?

Memur, memur emeklileri ve SSK emeklileri ocak ayında yapılacak zam oranını merak ediyor. Memur, memur emeklisi ve SSK emeklileri için şimdiden zam imkanı doğdu. 3 Ekim'de açıklanacak enflasyon rakamlarıyla emekli ve memur maaşlarına gelecek enflasyon farkı daha da netleşmiş olacak.

 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, temmuz ayında enflasyon aylık yüzde 3,32 olarak açıklanmıştı.

 Ağustos ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 2 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Buna göre; Aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için de 2,47 olarak açıklandı.

SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 5,78'lik zam farkını elde etmiş oldu. Memurların enflasyon farkı alabilmesi için yüzde 3,99 enflasyon daha oluşması gerekiyor.

Yapılacak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.

Ağustos sonu itibarıyla bu rakam yüzde 5,78'i aşmış durumda. Net rakam eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.

 Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 15 de toplu sözleşme zammı alacak. Memur ve memur emeklileri yılda iki kez maaşlarını zamlı alıyor.

Zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor ve geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa maaş zammına yansıyor.

#Memur maaşı
#emekli maaşı
#enflasyon rakamları

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