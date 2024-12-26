MEMUR ZAMMI 2025 OCAK SON DAKİKA: Mesleklere yeni maaş tablosu şekillendi! En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Ocak 2025 memur maaş zammı için geri sayım sürerken, son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Yeni yıl ile birlikte maaşlar başta olmak üzere birçok ücrette değişim yaşanacak. Memur maaşları da yılda iki kez güncellenen oranlar doğrultusunda yeniden hesaplanacak. 2024 yılının ikinci yarısında hesaplanan 6 aylık enflasyon verisi ile memurlar için en düşük maaş 39 bin 177 TL olarak belirlenmişti. 2025 yılının ilk yarısında geçerli olacak zamlı maaşlar için şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi açıklandı.

1 /12 Ocak 2025 memur zammı hesaplama tablosu, açıklanan enflasyon verileriyle şekillenmeye başladı. TÜİK'in yayımladığı son veriler doğrultusunda memur ve memur emeklileri için geçerli olacak maaş zammında %10,4 oranı kesinleşti. Yeni maaşlar, enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışlarıyla birlikte sosyal yardımlar başta olmak üzere birçok kalemde değişiklik getirecek.

2 /12 ENFLASYON RAKAMLARI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ay olduğu gibi Aralık ayı enflasyon oranlarını da 3 Ocak 2025 Cuma günü açıklayacak. Bu veri, memur maaşları ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarını doğrudan etkileyecek.

3 /12 MERKEZ BANKASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi %45,28'e yükseldi. Bu oran, enflasyon kaynaklı maaş düzenlemeleri için önemli bir referans oluşturuyor.

4 /12 MEMUR ZAMMI HESAPLAMALARI NETLEŞİYOR Kasım ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte yıllık enflasyon %47,09 seviyesine geriledi. Bu gelişmeyle birlikte memur ve emekli maaşları için 5 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zam oranları netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için kesinleşen zam oranı: %14,57 Memur ve memur emeklileri için 5 aylık kümülatif zam oranı: %10,41 Son zam oranı, Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kesinleşecek.

5 /12 SOSYAL YARDIMLARA ZAM YOLDA Memur maaşlarına yapılacak artış, birçok sosyal yardım ödemesini de etkileyecek. Evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı, Engelli aylıkları, memur zammıyla doğru orantılı olarak yeniden düzenlenecek. Ayrıca kıdem tazminatı tavan tutarı da bu düzenlemelerle netleşecek.

6 /12 EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI VE ENFLASYON FARKI 2024 yılı Temmuz ayında belirlenen en düşük memur maaşı 39 bin 177 TL olarak uygulanıyor. En düşük memur emeklisi maaşı ise 17 bin 588 TL seviyesinde. 5 aylık toplam enflasyon farkı: %14,57 Ortaya çıkan enflasyon farkı: %4,16 7. Dönem Toplu Sözleşme Zammı: %6 Kümülatif 5 aylık zam oranı: %10,41

7 /12 2025 OCAK ZAMMI SONRASI MAAŞLAR Ocak 2025'te en düşük memur maaşının %12 zam alması durumunda, bu maaşın 43 bin 878 TL'ye yükselmesi bekleniyor. En düşük emekli memur maaşı: 19 bin 697 TL olacak. Aralık ayı enflasyon oranlarıyla birlikte nihai zam oranları ve yeni maaş tutarları kesinleşecek.

8 /12 2024 Temmuz dönemi maaşlarına ve 5 aylık %10,40 oranındaki artışa göre yeni maaşlar şu şekilde olacaktır: Müsteşar maaşı, 2024 Temmuz'da 63.947,22 TL iken, %10,40 artış ile 70.597,73 TL olacak. Genel Müdür maaşı, 2024 Temmuz'da 56.597,38 TL iken, %10,40 artış ile 62.483,51 TL olacak. Lisans mezunu Şube Müdürü maaşı, 2024 Temmuz'da 26.372,20 TL iken, %10,40 artış ile 29.114,91 TL olacak.

9 /12 Lisans mezunu Memur maaşı, 2024 Temmuz'da 21.479,71 TL iken, %10,40 artış ile 23.713,60 TL olacak. Öğretmen maaşı, 2024 Temmuz'da 26.372,20 TL iken, %10,40 artış ile 29.114,91 TL olacak. Sınıf Kaymakam maaşı, 2024 Temmuz'da 37.165,47 TL iken, %10,40 artış ile 41.030,68 TL olacak. Başkomiser maaşı, 2024 Temmuz'da 27.046,63 TL iken, %10,40 artış ile 29.859,48 TL olacak.

10 /12 Polis Memuru maaşı, 2024 Temmuz'da 26.594,78 TL iken, %10,40 artış ile 29.360,64 TL olacak. Lisans mezunu Hemşire maaşı, 2024 Temmuz'da 26.372,20 TL iken, %10,40 artış ile 29.114,91 TL olacak. Mühendis maaşı, 2024 Temmuz'da 26.372,20 TL iken, %10,40 artış ile 29.114,91 TL olacak.

11 /12 Lise mezunu Teknisyen maaşı, 2024 Temmuz'da 18.933,32 TL iken, %10,40 artış ile 20.902,39 TL olacak. Pratisyen Hekim maaşı, 2024 Temmuz'da 46.131,31 TL iken, %10,40 artış ile 50.928,97 TL olacak. Profesör maaşı, 2024 Temmuz'da 50.482,90 TL iken, %10,40 artış ile 55.733,12 TL olacak.