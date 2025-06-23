MEMUR TOPLU SÖZLEŞME ZAM ORANI NE KADAR?

Son toplu iş sözleşmesinde alınan karara göre 2024 yılının ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025’in ilk altı ayında yüzde 6 zam yapılmıştı. 2025'in ikinci altı ayında ise yüzde 5 zam yapılacak.

8'inci Dönem Toplu Sözleşme'sinde çıkan zam oranlarından daha yüksek enflasyon gelirse memur ve memur emeklisi belirlenen zam oranından daha fazla zam almış olacak. Sendikalar toplantı masasına özlük hakları, sosyal haklar gibi birçok taleple oturuyor ve pazarlıklar sonucu yeni haklar elde edilmiş oluyor.