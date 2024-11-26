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Memur zammı sonrası tek tek değişecek! Sosyal yardım ödemeleri ne kadar olacak?

Memur zammı sonrası tek tek değişecek! Sosyal yardım ödemeleri ne kadar olacak?

10:0326/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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Ocak 2025'te memur maaş katsayısında yaşanacak artış, sosyal yardım ödemelerine de doğrudan yansıyacak. Yeni maaş katsayısı, yaşlılık maaşı, engelli aylığı, evde bakım maaşı ve diğer aile destek ödemelerinde artış sağlayacak. Peki sosyal yardım ödemeleri ne kadar olacak? Evde bakım maaşı, aile destek ve engelli maaşına ne kadar zam gelecek?

Devletin ihtiyaç sahibi vatandaşlara sunduğu sosyal destekler, memur maaş katsayısına endeksli olarak belirleniyor. Ocak 2025'te memur maaş katsayısında gerçekleşecek artış, yaşlılık, engelli, evde bakım maaşı gibi pek çok yardımın tutarını da artıracak.

Memur Maaş Artışı Sosyal Desteklere Yansıyacak

Ocak ayında memur maaşlarına yapılacak zam, sosyal destek ödemelerini de artıracak. Şu ana kadar oluşan verilere göre, yüzde 1.87 enflasyon farkıyla birlikte memur maaş artışı yüzde 7.99’a ulaştı.

Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranlarıyla bu rakamın daha da yükselmesi bekleniyor.

Memur Zammı ve Sosyal Destekler

Merkez Bankası’nın yüzde 44’lük yıl sonu enflasyon tahminine göre memur maaş artışı yüzde 11.25’e ulaşabilir. Bu durum sosyal desteklerin tutarlarında belirgin artışlara yol açacak.

65 Yaş Aylığı

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen destek miktarı 4 bin 181 liradan 4 bin 852 liraya yükselecek.

Evde Bakım Aylığı

Bakıma muhtaç yaşlı ve engelliler için verilen evde bakım aylığı 9 bin 77 liradan 10 bin 99 liraya çıkacak.

Engelli Aylığı

Yüzde 40-69 oranında engelli olanlar: 3 bin 338 liradan 3 bin 713 liraya,

Yüzde 70 ve üzeri engelli olanlar: 5 bin 7 liradan 5 bin 570 liraya yükselecek.

Hastalara Nakdi Yardım

Tüberküloz ve SSPE hastalarına yapılan 9 bin 77 liralık yardım, 10 bin 99 liraya ulaşacak.

Çocuklar İçin Sosyal Destekler

Okul öncesi çocuklar: 4 bin 312 liradan 4 bin 797 liraya,

İlköğretim öğrencileri: 6 bin 468 liradan 7 bin 195 liraya,

Ortaöğretim öğrencileri: 6 bin 899 liradan 7 bin 675 liraya,

Yükseköğrenim öğrencileri: 7 bin 761 liradan 8 bin 634 liraya yükselecek.

Okula devam etmeyen ortaöğrenim düzeyindeki çocuklara yapılan ödeme ise 4 bin 312 liradan 4 bin 797 liraya çıkacak.

Kurum Bakımından Ayrılan Gençlere Destek

Devlet korumasından ayrılan gençlere verilen ödeme 3 bin 449 liradan 3 bin 837 liraya yükselecek. Memur maaş katsayısına endeksli sosyal destekler, Ocak 2025 itibarıyla ihtiyaç sahiplerine artırılmış tutarlarla ödenmeye başlayacak.

#memur zammı
#engelli maaşı
#evde bakım maaşı

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