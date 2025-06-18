MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2025: Memur maaş zammı 6 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ne kadar, yüzde kaç olacak?

Temmuz ayında yapılacak maaş artışı için nefesler tutuldu. 2025 yılının ikinci memur zammı için kritik tarih 3 Temmuz olarak öne çıkıyor. TÜİK’in açıklayacağı haziran enflasyonu ile birlikte 6 aylık fark netleşecek, memur zammı kesinlik kazanacak. Şu ana kadar oluşan tablo, yüzde 15'in üzerinde bir artışa işaret ediyor. Memurlar, öğretmenler, sağlık çalışanları ve kamu görevlileri, yeni maaşların ne kadar olacağını merakla bekliyor. İşte Temmuz zammına dair son gelişmeler ve beklentiler...