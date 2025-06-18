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MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2025: Memur maaş zammı 6 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ne kadar, yüzde kaç olacak?

MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2025: Memur maaş zammı 6 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ne kadar, yüzde kaç olacak?

10:5718/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Yılın ikinci yarısına girerken, kamu çalışanlarının maaşlarında yapılacak Temmuz zammı gündemin en sıcak başlıklarından biri haline geldi. TÜİK tarafından 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte, memur maaşlarına yapılacak artış da netlik kazanacak. 5 aylık enflasyon farkı son tahminleri şekillendirirken, gözler artık haziran ayı rakamlarına çevrildi. Peki, 2025 Temmuz memur zammı ne kadar olacak? Yeni dönemde en düşük memur maaşı hangi seviyeye çıkacak?

Temmuz ayında yapılacak maaş artışı için nefesler tutuldu. 2025 yılının ikinci memur zammı için kritik tarih 3 Temmuz olarak öne çıkıyor. TÜİK’in açıklayacağı haziran enflasyonu ile birlikte 6 aylık fark netleşecek, memur zammı kesinlik kazanacak. Şu ana kadar oluşan tablo, yüzde 15'in üzerinde bir artışa işaret ediyor. Memurlar, öğretmenler, sağlık çalışanları ve kamu görevlileri, yeni maaşların ne kadar olacağını merakla bekliyor. İşte Temmuz zammına dair son gelişmeler ve beklentiler...

MEMUR MAAŞI BEŞ AYLIK ENFLASYON FARKI ORANI NETLEŞTİ

Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek.

Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek. Memur ve memur emeklilerine beş aylık enflasyon verisine göre 14 zam yapılacak.

MEMUR ZAMMI 2025 TEMMUZ TAHMİNLERİ

Haziran ayı enflasyonu %0,50 olursa memur ve memur emeklisine zam oranı %14,58 olacaktır.

Haziran ayı enflasyonu %1,00 olursa 2025’in ilk yarıyılı için memur ve memur emeklisine zam oranı %15,14 olacaktır.

Haziran ayı enflasyonu %1,50 olursa zam oranı %15,71 çıkacaktır.

Eğer haziran ayı enflasyonu %2,00 olursa zam farkı %16,28 olacaktır.

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MEMUR ZAMMI TEMMUZ 2025: Memur maaş zammı 6 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ne kadar, yüzde kaç olacak?