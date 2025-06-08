Memurun zam anketi sonuçlandı! Memura en düşük maaşı 50.735 TL, emeklinin 22.762 TL olacak: İlave ödemeler dahil...

Temmuz ayı, maaşlara ve sosyal destek ödemelerine yapılacak artışlarla birlikte milyonlarca kişi için gelir artışı anlamına geliyor. Memur ve emeklilerin yanı sıra yaşlılık, engellilik ve çocuk yardımı gibi sosyal desteklerden yararlanan vatandaşlar da zamlı ödemeleri alacak. Memurlara yüzde 5 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı eklenirken, ilk 5 aylık enflasyonun yüzde 15,09 çıkması bu artışı garantiledi.

1 /11 Memurdan emekliye, sosyal destek alan vatandaşlardan engelli bireylere kadar geniş bir kesim Temmuz ayında maaş ve ödemelerine zamlı olarak kavuşacak. İlk 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda belirlenecek fark, memurlara yüzde 5’lik sözleşme zammıyla birlikte yansıtılacak. TÜFE’nin ilk 5 aylık kısmı yüzde 15,09 olarak gerçekleşirken, destek ödemeleri de aynı oranlarda artacak.

2 /11 ZAM DÖNEMİ YAKLAŞIYOR: MAAŞLARDA TEMMUZ HAREKETLİLİĞİ Merkez Bankası'nın yayımladığı son Piyasa Katılımcıları Anketi, Haziran ayı enflasyon beklentisini yüzde 1,77 olarak ortaya koydu. Bu tahmin doğrultusunda, yılın ilk yarısında enflasyonun toplamda yüzde 17,13'e ulaşması öngörülüyor. Bu durumda memurlar için enflasyon farkı yüzde 10,5'e, Temmuz zammı ise toplamda yüzde 16,03'e çıkacak. Beklentiler gerçekleşirse, zam birçok kalemde hissedilecek.

3 /11 KAMU PERSONELİNE YENİ GELİR SEVİYESİ Memur maaşlarına yapılacak yüzde 16,03’lük artışla birlikte en düşük memur maaşı 43.726 TL'den yaklaşık 50.735 TL seviyesine yükselecek. Yeni katsayılarla birlikte tüm memur gruplarının gelirleri yeniden belirlenecek.

4 /11 MEMUR EMEKLİLERİNE YANSITILAN ZAM ORANI Memur emeklilerinin aylıkları da memurlar gibi zamdan doğrudan etkilenecek. Ek ödemelerle birlikte en düşük memur emeklisinin aylığı 19.617 TL’den 22.762 TL’ye çıkacak.

5 /11 SAĞLIK EMEKLİLERİNE ÖZEL DOKUNUŞ: DOKTORLARA EK ÖDEME ARTIYOR Emekli Sandığı kapsamında maaş alan hekimlere yapılan ilave ödemeler de Temmuz zammı ile yükselecek. Uzman olmayan doktorlar için 20.251 TL olan ödeme 23.497 TL'ye; uzman hekimler için ise 26.326 TL’den 30.546 TL’ye yükselecek.

6 /11 YAŞLILIK DESTEĞİ YÜKSELİYOR Sosyal güvenliği olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara yapılan destek ödemesi, Temmuz ayı itibarıyla 4.664 TL'den 5.411 TL’ye çıkacak.

7 /11 BAKIM DESTEĞİNE TEMMUZ ARTIŞI Evde bakım hizmeti kapsamında verilen aylık destek, 10.125 TL seviyesindeyken yüzde 16,03’lük artış sonrası 11.748 TL’ye yükselecek.

8 /11 ENGELLİ BİREYLERİN AYLIKLARINA ZAM Orta düzey engeli bulunan (yüzde 40-69) bireyler için aylık destek 3.723 TL'den 4.320 TL’ye; ağır engellilik durumunda ise (yüzde 70 ve üzeri) 5.585 TL'den 6.480 TL’ye ulaşacak.

9 /11 ENGELLİ YAKINLARINA ÖDENEN DESTEK DE ARTACAK 18 yaş altı engelli bireylerin bakımını üstlenen aile bireylerine ödenen 3.723 TL’lik destek, tahminler doğrultusunda 4.320 TL’ye yükselecek.

10 /11 KRONİK HASTALARA YAPILAN YARDIMLAR GENİŞLİYOR Tüberküloz ve SSPE gibi ağır hastalıklarla mücadele eden bireylere sağlanan 10.125 TL tutarındaki aylık nakdi yardım, zam oranıyla 11.748 TL’ye ulaşacak.