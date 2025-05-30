MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2025: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Ekonomi gündeminde bir kez daha Merkez Bankası’nın faiz kararı öne çıktı. Haziran ayı yaklaşırken Para Politikası Kurulu’nun yapacağı toplantı ve alınacak karar, piyasaların rotasını belirleyecek en önemli gelişmelerden biri olarak öne çıkıyor. Faiz artışı ya da sabit tutulması yönünde yapılacak açıklama merakla beklenirken, kararın açıklanacağı tarih netleşmeye başladı.