MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2025: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Haziran ayına yaklaşılırken ekonomi çevrelerinin ve yatırımcıların gözü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alacağı yeni faiz kararına çevrildi. Piyasalarda beklenti yükselirken, Para Politikası Kurulu’nun toplantı tarihi ve açıklanacak kararın ekonomiye etkileri merak konusu oldu. Merkez Bankası’nın kritik faiz kararı ne zaman duyurulacak?
Ekonomi gündeminde bir kez daha Merkez Bankası’nın faiz kararı öne çıktı. Haziran ayı yaklaşırken Para Politikası Kurulu’nun yapacağı toplantı ve alınacak karar, piyasaların rotasını belirleyecek en önemli gelişmelerden biri olarak öne çıkıyor. Faiz artışı ya da sabit tutulması yönünde yapılacak açıklama merakla beklenirken, kararın açıklanacağı tarih netleşmeye başladı.
Mayıs ayının son günlerinde gözler Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran 2025 Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını 19 Haziran 2025 Perşembe günü gerçekleştirecek. Toplantının ardından faiz kararı aynı gün saat 14:00'te TCMB'nin resmi internet sitesinde açıklanacak. 19 Haziran'daki faiz kararı, enflasyon beklentileri, döviz kuru ve piyasa faizleri üzerinde belirleyici bir rol oynayacak.
SON FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
Bir önceki PPK toplantısı 17 Nisan 2025'te yapılmış ve politika faizi 350 baz puan artırılarak %42,5'ten %46'ya yükseltilmişti . Haziran ayındaki toplantıda ise TCMB'nin faiz oranında değişiklik yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor.
YAZ AYLARININ 2. TOPLANTISI TEMMUZ AYINDA
PPK, yaz aylarındaki bir diğer toplantısını 24 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Ağustos ayında toplantı olmayacak. 11 Eylül, 23 Ekim’de toplantı yapıldıktan sonra kasım ayı toplantı olmayacak. Yılın son toplantısı da 11 Aralık 2025’te gerçekleştirilecek.