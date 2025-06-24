MERKEZ BANKASI TOPLANTI TAKVİMİ: Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak, toplantı hangi tarihte yapılacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini sabit tuttu. Faiz oranlarında değişikliğe gidilmemesiyle birlikte, gözler Temmuz ayında yapılacak PPK toplantısına çevrildi. Piyasaların merakla beklediği Temmuz faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte TCMB’nin 2025 yılına ait güncel toplantı takvimi…
TCMB’nin Haziran toplantısında faizlerde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit bırakılırken, borç verme faizi yüzde 49, borçlanma faizi ise yüzde 44,5 olarak korundu. Bu karar sonrası ekonomi çevreleri Temmuz ayı faiz kararına odaklandı. Peki, Merkez Bankası’nın bir sonraki faiz toplantısı ne zaman? İşte detaylar…
2025 HAZİRAN AYI TCMB FAİZ KARARI AÇIKLANDI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Haziran ayı Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmedi. Yapılan açıklamada, haftalık repo ihale faiz oranının yüzde 46 seviyesinde sabit bırakıldığı duyuruldu.
Bununla birlikte Merkez Bankası, gecelik borç verme faiz oranını yüzde 49, gecelik borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5 olarak korudu. Alınan kararın, mevcut enflasyon görünümü ve sıkı para politikası duruşunun sürdürülmesi gerekliliği doğrultusunda verildiği ifade edildi.
TCMB TEMMUZ AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını 24 Temmuz 2025 Perşembe günü gerçekleştirecek. Bu toplantının ardından aynı gün içerisinde politika faizine ilişkin karar kamuoyuyla paylaşılacak. Ekonomistler ve piyasa aktörleri, açıklanacak kararı yakından takip ediyor.
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