MERKEZ BANKASI TOPLANTI TAKVİMİ: Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak, toplantı hangi tarihte yapılacak?

TCMB’nin Haziran toplantısında faizlerde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit bırakılırken, borç verme faizi yüzde 49, borçlanma faizi ise yüzde 44,5 olarak korundu. Bu karar sonrası ekonomi çevreleri Temmuz ayı faiz kararına odaklandı. Peki, Merkez Bankası’nın bir sonraki faiz toplantısı ne zaman? İşte detaylar…