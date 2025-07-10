2025 yılı merkezi atama süreci gündemde merakla beklenen konular arasında yerini aldı. ÖSYM, 2025 KPSS-1 yerleştirme tercih takvimi yoğun ilgi görüyor. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar, açıklanan tarihler doğrultusunda tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Tercih edilebilecek kadrolar, KPSS puanları ve ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunda yer alan başvuru şartlarına göre netlik kazanacak. Peki, merkezi atama ne zaman yapılacak? ÖSYM atama tercihleri ne zaman alınacak? KPSS 2025/1 merkezi atama kılavuzu yayınlandı mı? Merkezi atama ne zaman yapılacak?
Merkezi atama kılavuzu 2025 KPSS/1 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlanacak. KPSS yerleştirme tercihleri, KPSS-2025/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre yapılacak. Kamu personeli olmak isteyen adaylar, belirlenen takvim doğrultusunda işlemlerini tamamlayacak. Merkezi atama tercih listeleri, KPSS puanları ve kılavuzda yer alacak başvuru şartları doğrultusunda şekillenecek. Kılavuzda atama yapılacak kurum ve kontenjan bilgisinin de yer alması bekleniyor. KPSS tercihleri ais.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile gerçekleştirilecek. Peki, ÖSYM KPSS tercihleri başladı mı? 2025 KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte, Merkezi atama 2025 tarihleri...
MERKEZİ ATAMA 2025 NE ZAMAN?
KPSS merkezi atama takvimi ÖSYM tarafından yayınlandı. Buna göre KPSS-2025/1: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme işlemleri 10-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
2025-2 yerleştirme döneminde ise kamu kurumları kadro taleplerini 29 Eylül-17 Kasım 2025 tarihleri arasında iletecek, adaylar tercihlerini 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında yapacak.
KPSS-2025/1 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
ÖSYM KPSS-2025/1 tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Adaylar merkezi atama başvuru sürecinde tercih listelerini yayınlanacak kılavuz doğrultusunda hazırlayacak. Kılavuzda atama yapılacak kurum ve kontenjan bilgisinin de yer alması bekleniyor.
KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
KPSS yerleştirme tercihleri, KPSS-2025/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak yapılacak.
KPSS TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar KPSS tercihlerini ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile yapacak.
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