Merkezi atama kılavuzu 2025 KPSS/1 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlanacak. KPSS yerleştirme tercihleri, KPSS-2025/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre yapılacak. Kamu personeli olmak isteyen adaylar, belirlenen takvim doğrultusunda işlemlerini tamamlayacak. Merkezi atama tercih listeleri, KPSS puanları ve kılavuzda yer alacak başvuru şartları doğrultusunda şekillenecek. Kılavuzda atama yapılacak kurum ve kontenjan bilgisinin de yer alması bekleniyor. KPSS tercihleri ais.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile gerçekleştirilecek. Peki, ÖSYM KPSS tercihleri başladı mı? 2025 KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte, Merkezi atama 2025 tarihleri...