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Meteoroloji İstanbul için uyardı: Lapa lapa kar yağışı olacak! 19-20 Şubat hava durumu ekranı güncellendi

Meteoroloji İstanbul için uyardı: Lapa lapa kar yağışı olacak! 19-20 Şubat hava durumu ekranı güncellendi

16:1119/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da yarından itibaren 3 gün boyunca etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle vatandaşları uyardı. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği belirtilirken, özellikle ulaşımda aksamalara ve buzlanmaya karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren kar yağışının il genelinde etkili olması bekleniyor.

Kar yağışının cuma ve cumartesi günleri kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere pazar öğle saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

Buzlanma ve don olayının ise pazartesi günü sabah saatlerine kadar il genelinde etkili olması öngörülüyor.

Kar nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı ile tipi şeklindeki yağışlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

#Meteorolji
#kar yağışı
#İstanbul Kar

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