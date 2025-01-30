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MSÜ geç başvuru ekranı erişime açıldı! Başvuru ücreti ne kadar? Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday belirleme sınav tarihi

MSÜ geç başvuru ekranı erişime açıldı! Başvuru ücreti ne kadar? Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday belirleme sınav tarihi

11:5330/01/2025, Perşembe
G: 30/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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<p>MSÜ geç başvuru ekranı ÖSYM AİS erişime açıldı</p>
MSÜ geç başvuru ekranı ÖSYM AİS erişime açıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınav başvuruları 02-27 Ocak tarihi arasında yapıldı. MSÜ başvuru sürecinin sona ermesinin ardından gözler geç başvuru tarihleri ve ücretlerine çevrilmişti. 2025 MSÜ geç başvuru ekranı açıldı. Peki MSÜ geç başvuru ücreti ne kadar? Sınav ne zaman yapılacak? İşte detaylar.

Milli Savunma Bakanlığı (MSÜ) başvurularının 27 Ocak 2025 tarihi itibarıyla sona ereceğini duyurmuştu. Askeri okullara giriş yapmak isteyip başvuru süresini kaçıran binlerce aday MSÜ geç başvuru işlemleri için araştırmalara başladı. Peki MSÜ 2025 geç başvuru tarihi ne zaman? MSÜ geç başvuru ücreti ne kadar? İşte detaylar.

2025 MSÜ GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) geç başvuru tarihi belli oldu. Takvime göre 2025 MSÜ geç başvuruları, 30 Ocak 2025 Perşembe günü (bugün) saat 23.59'a kadar alınacak.

2025 MSÜ GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

MSÜ geç başvuruları, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.


2025 MSÜ GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ


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2025 MSÜ GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

MSÜ başvuru ücreti, 450 TL olarak belirlenmişti. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak ödendiğinden MSÜ geç başvuru ücreti 675 TL olacak.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecek.

Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecek.

2025 MSÜ NE ZAMAN?

ÖSYM takvimine göre, Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ), 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek. Sınava giren adaylar, sonuçlarını 18 Mart 2025 tarihinde öğrenebilecekler.

#MSÜ
#MSÜ geç başvuru tarihi
#ÖSYM

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