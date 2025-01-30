Milli Savunma Bakanlığı (MSÜ) başvurularının 27 Ocak 2025 tarihi itibarıyla sona ereceğini duyurmuştu. Askeri okullara giriş yapmak isteyip başvuru süresini kaçıran binlerce aday MSÜ geç başvuru işlemleri için araştırmalara başladı. Peki MSÜ 2025 geç başvuru tarihi ne zaman? MSÜ geç başvuru ücreti ne kadar? İşte detaylar.