2025 MTV ödeme tarihleri yaklaşıyor. Temmuz ayı MTV taksidi ne zaman son gün? MTV ne kadar ödenecek, borç sorgulama nasıl yapılır? TV borç ödemeleri e-Devlet üzerinden, mobil ve internet bankacılığından ve Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığı ile yapılabilir. İşte 1-31 Temmuz MTV ödemeleri ve tüm detaylar...
MTV TAKSİT ÖDEME TARİHİ
2025 yılında MTV ikinci taksiti 1 Temmuz - 31 Temmuz tarihleri arasında ödenmelidir.
İlk taksit de 1 Ocak - 31 Ocak 2025 tarihlerinde tahsil edilmişti.
MTV İKİNCİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
MTV, ocak ve temmuzda olmak üzere 2 eşit taksitte ödenebiliyor. İlk taksit ödeme süresi 31 Ocak Cuma günü sona ermişti. İkinci taksit ödemeleri ise 31 Temmuz'da tamamlanacak.
MTV ÖDEMELERİ NASIL, NEREDEN YAPILIR?
Motorlu Taşıtlar Vergisi, Dijital Vergi Dairesinden (dijital.gib.gov.tr) veya GİB Mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 00.10-23.50 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka veya kredi kartı, hesaptan havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla yapılabiliyor. İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde mağduriyetin oluşmaması için tarayıcıya "gib.gov.tr" adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılması önem taşıyor.
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın e-Devlet ekranı üzerinden TC kimlik numarası bilgilerini giren mükellefler de MTV borçlarını sorgulayıp ödemelerini gerçekleştirebiliyor.
Karşınıza çıkan ekranda TC Kimlik ya da Vergi Kimlik Numaranızı, plakanızı girdikten sonra orada yer alan güvenlik kodunu kutucuğa girerek sorgula butonuna basın.
MTV SORGULAMA VE ÖDEME
Motorlu Taşıtlar Vergisi sorgulama ve ödeme işlemi; anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet bankacılığından plaka bilgisi ile yapılır.
Vergi dairelerinden sorgulama ve ödeme yapılabildiği gibi GİB mobil uygulamasından da işlem gerçekleştirilir.
Gib.gov.tr’de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile de ödeme yaplabiliyor.
e-Devlet üzerinden de ''https://www.turkiye.gov.tr/gib-intvrg-motorlu-tasitlar-vergisi-sorgulama-ve-kredi-karti-ile-odeme'' adresi aracılığı ile sorgulama ve ödeme yapılıyor.