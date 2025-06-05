Noterlerde acil işlemleri olan vatandaşlar arefe günü noterlerin açık olup olmadığını merak ediyor. Arefe günü olduğu için noterlerin çalışma saatleri değişiyor. Resmi tatil öncesinde işlem yapmayı planlayan kişiler, noterlerin ne zaman açık olduğunu öğrenmek istiyor. Peki, noterler bugün açık mı, işlem yapılacak mı? İşte detaylar...

1 /4 Özellikle bayram tatili öncesinde tapu devri, vekâletname çıkarma veya tasdik işlemleri gibi önemli işleri olanlar için bu bilgi hayati önem taşıyor. 5 Haziran'a denk gelen arefe günü noterlerin çalışma saatleri merak edilmekte. Peki, bugün arefe günü noterler açık mı, kaça kadar çalışacaklar? İşte Kurban Bayramı arefesi noterlerin çalışma düzenine dair merak edilenler...

2 /4 AREFE GÜNÜ NOTERLER AÇIK MI? Noterlerde arefe günü yarım gün mesai uygulanacak. Noterler, saat 13:00’a kadar hizmet verecek ve sonrasında kapalı olacak.

3 /4 Bayram tatilinin ardından noter hizmetleri 10 Haziran 2025 Salı günü yeniden başlayacak.