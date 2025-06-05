Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bugün (arefe) noterler açık mı?

Bugün (arefe) noterler açık mı?

08:565/06/2025, Perşembe
G: 5/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p>AREFE GÜNÜ NOTERLER AÇIK MI?</p>
AREFE GÜNÜ NOTERLER AÇIK MI?

Noterlerde acil işlemleri olan vatandaşlar arefe günü noterlerin açık olup olmadığını merak ediyor. Arefe günü olduğu için noterlerin çalışma saatleri değişiyor. Resmi tatil öncesinde işlem yapmayı planlayan kişiler, noterlerin ne zaman açık olduğunu öğrenmek istiyor. Peki, noterler bugün açık mı, işlem yapılacak mı? İşte detaylar...

Özellikle bayram tatili öncesinde tapu devri, vekâletname çıkarma veya tasdik işlemleri gibi önemli işleri olanlar için bu bilgi hayati önem taşıyor. 5 Haziran'a denk gelen arefe günü noterlerin çalışma saatleri merak edilmekte. Peki, bugün arefe günü noterler açık mı, kaça kadar çalışacaklar? İşte Kurban Bayramı arefesi noterlerin çalışma düzenine dair merak edilenler...

AREFE GÜNÜ NOTERLER AÇIK MI?

Noterlerde arefe günü yarım gün mesai uygulanacak. Noterler, saat 13:00’a kadar hizmet verecek ve sonrasında kapalı olacak.

Bayram tatilinin ardından noter hizmetleri 10 Haziran 2025 Salı günü yeniden başlayacak.

NÖBETÇİ NOTER BAYRAMDA AÇIK MI?

Kurban Bayramı'nda noterler kapalı olacak. 10 Haziran Salı gününden itibaren noterler normal çalışma düzenlerine devam edecek. Noterler hafta içi 09:00 - 17.00 saatleri arasında çalışıyor.

#19 Mayıs
#noter
#nöbetçi noterler
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Konya'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? 6 Haziran 2025 Konya Kurban bayramı namazı vakti