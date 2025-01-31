OCAK AYI BEKLENTİ ANKETİ AÇIKLANDI: Ocak ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?

Ocak ayı enflasyon rakamları için gözler TÜİK’e çevrildi. Her ayın başında açıklanan veriler, Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 45 seviyesinde tutmasının ardından daha da yakından takip ediliyor. Öte yandan, AA Finans tarafından yayımlanan beklenti anketi, piyasalardaki öngörüleri ortaya koyuyor. İşte, Ocak ayı enflasyon beklenti anketi sonuçları…