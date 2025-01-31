OCAK AYI BEKLENTİ ANKETİ AÇIKLANDI: Ocak ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?

Haftaya açıklanacak TÜİK Ocak enflasyon rakamları için piyasalarda beklenti sürerken, 20 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen AA Finans enflasyon beklenti anketi yayımlandı. Peki, enflasyon ne zaman açıklanacak ve ekonomistlerin tahmini ne yönde? İşte detaylar…
Ocak ayı enflasyon rakamları için gözler TÜİK’e çevrildi. Her ayın başında açıklanan veriler, Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 45 seviyesinde tutmasının ardından daha da yakından takip ediliyor. Öte yandan, AA Finans tarafından yayımlanan beklenti anketi, piyasalardaki öngörüleri ortaya koyuyor. İşte, Ocak ayı enflasyon beklenti anketi sonuçları…
TÜİK OCAK ENFLASYON VERİLERİNİ NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Ocak ayı enflasyon rakamları 3 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.
OCAK ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ YAYINLANDI
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Şubat Pazartesi günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,29 oldu. Ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri yüzde 3,75 ile yüzde 5 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 4,29), bir önceki ay yüzde 44,38 olan yıllık enflasyonun yüzde 41,11'e ineceği öngörülüyor.
Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ocak ayı itibarıyla yüzde 27,58 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2024'te yüzde 1,03 artış kaydetmişti.
TÜİK 2024 ARALIK ENFLASYON VERİLERİ NE OLMUŞTU?
Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 1,03, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 0,4 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 44,38, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 28,52 olarak kayıtlara geçti.