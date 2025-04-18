OGM 3.477 PERSONEL ALIM ŞARTLARI: OGM personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2025 yılı kapsamında Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) 3 bin 477 sözleşmeli destek personeli alımına ilişkin başvuru süreci 17-28 Mart tarihleri arasında tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarının KPSS puan üstünlüğüne göre belirleneceği bu süreçte, sonuçların ne zaman ilan edileceğini merakla bekliyor. OGM tarafından yapılan açıklamaya göre, başvuru sonuçları ogm.gov.tr adresinden duyurulacak. Sonuçların Nisan ayı ikinci yarısı itibarıyla açıklanması bekleniyor.
Orman Genel Müdürlüğü’nün 2025 yılı kapsamında gerçekleştireceği 3 bin 477 sözleşmeli destek personeli alımı için başvuru sonuçlarında geri sayım başladı. Temizlik görevlisi, şoför, operatör, evrak, arşiv, bakım ve servis işleri gibi kadrolar için başvuran adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Başvurular, 17-28 Mart tarihleri arasında tamamlanmıştı. Yerleştirmeler, KPSS B Grubu puan üstünlüğüne göre yapılacak ve sözlü sınav olmaksızın gerçekleştirilecek. Başvuru sonuçlarının, Orman Genel Müdürlüğü’nün resmî internet sitesi olan ogm.gov.tr üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.
OGM 3 BİN 477 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Orman Genel Müdürlüğü sözleşmeli destek personeli alımı başvuru 28 Mart'ta tamamlandı. OGM tarafından açıklanacak olan 3 bin 477 personel alımı başvuru sonuçlarının nisan ayı sonlarında açıklanması bekleniyor.
OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?
OGM sözleşmeli destek personeli alımı sonuçları basılı veya mail yoluyla ayrıca adaylara bildirilmeyecek. Adaylar sonuçları Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu veya Orman Genel Müdürlüğü internet sitesi ogm.gov.tr adresinden öğrenebilecek.
Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.
KPSS B GRUBU PUANI ESAS ALINACAK
Temizlik, Servis, Evrak, Arşiv ve Bakım İşleri, Şoför, Operatör gibi kadrolara alım yapılacak adaylara yazılı veya sözlü sınav uygulanmayacak.
KPSS B Grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle atamaları yapılacak.
Her ilde KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılacak puan sıralaması esas alınmak suretiyle belirlenecek.
Adayların eşit puana sahip olmaları halinde; öncelikli olarak diploma notu yüksek olana, bunun aynı olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.