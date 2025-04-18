OGM 3.477 PERSONEL ALIM ŞARTLARI: OGM personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Orman Genel Müdürlüğü’nün 2025 yılı kapsamında gerçekleştireceği 3 bin 477 sözleşmeli destek personeli alımı için başvuru sonuçlarında geri sayım başladı. Temizlik görevlisi, şoför, operatör, evrak, arşiv, bakım ve servis işleri gibi kadrolar için başvuran adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Başvurular, 17-28 Mart tarihleri arasında tamamlanmıştı. Yerleştirmeler, KPSS B Grubu puan üstünlüğüne göre yapılacak ve sözlü sınav olmaksızın gerçekleştirilecek. Başvuru sonuçlarının, Orman Genel Müdürlüğü’nün resmî internet sitesi olan ogm.gov.tr üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.