OGM 3.477 PERSONEL ALIM SONUÇ TARİHİ 2025! OGM işçi alımı başvurusu ne zaman, kadro dağılımı açıklandı mı?

Orman Genel Müdürlüğü’nün 3 bin 477 personel alımı için başvuru süreci tamamlandı. KPSS94 puanıyla yapılan başvurular, e-Devlet üzerinden yoğun talep gördü. Adaylar şimdi, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklanmış durumda. Başvuru sürecinin ardından değerlendirme aşamasına geçilirken, OGM’nin yapacağı resmi açıklamalar merakla bekleniyor.
Orman Genel Müdürlüğü'nün 3 bin 477 personel alımına ilişkin başvuru süreci tamamlandı. KPSS94 puanıyla yapılan başvurulara yoğun ilgi gösterilirken, binlerce aday sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Değerlendirme süreciyle ilgili takvim henüz netleşmedi, gözler OGM’den gelecek resmi duyurularda.
Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek 3.477 sözleşmeli destek personeli için başvuru süreci tamamlandı. Şoför, operatör, temizlik ve arşiv işleri gibi alanlarda görev alacak adaylar şimdi gözlerini başvuru sonuçlarına çevirmiş durumda. E-Devlet üzerinden alınan başvuruların ardından, sonuçların ne zaman açıklanacağı merakla bekleniyor.
OGM İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Başvurular 17-28 Mart 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Sonuçların Mayıs ayı içerisinde duyurulması bekleniyor ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
OGM BAŞVURU SONUCU NASIL SORGULANIR?
Orman Genel Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği personel alımı sonuçları, kurumun resmi web sitesi olan www.ogm.gov.tr adresinden ilan edilecek. Başvuru sahiplerinden talep edilecek evrak listesi ise sonuç açıklamasıyla birlikte yayımlanacak.
Değerlendirme işlemi, KPSS puanı en yüksek olandan başlayarak belirlenecek. Ancak adayların eşit puana sahip olmaları halinde; öncelikli olarak diploma notu yüksek olana, bunun aynı olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da aynı olması durumunda da yaşı büyük olana öncelik tanınacak.
BAŞVURU DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adayların yerleştirme işlemi, tercih ettikleri ilde ilan edilen pozisyon unvanı ve nitelikleri dikkate alınarak her ilde KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılacak puan sıralaması esas alınmak suretiyle belirlenecektir. Adayların eşit puana sahip olmaları halinde; öncelikli olarak diploma notu yüksek olana, bunun aynı olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.