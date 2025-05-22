OGM 3477 PERSONEL ALIMI SON DAKİKA AÇIKLAMASI: OGM personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Binlerce adayın başvurduğu Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 3.477 sözleşmeli personel alımı sürecinde, başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başvuruların 28 Mart’ta sona ermesinin ardından gözler, farklı kadrolarda görev alacak personelin açıklanacağı tarihe çevrildi. Temizlik, şoförlük, arşiv ve bakım gibi çeşitli görev alanlarında istihdam sağlanacak alımda değerlendirme süreci tamamlanmak üzere. Adaylar, sonuçların ne zaman duyurulacağını ve detaylı bilgilerin nereden takip edileceğini merak ediyor.

1 /6 Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) 2025 yılı sözleşmeli personel alımı kapsamında başvuru süreci tamamlandı, şimdi sıra sonuçlarda. Farklı unvan ve görevlerde istihdam edilmek üzere yapılacak 3.477 kişilik alım için binlerce aday heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Başvuruların sona erdiği 28 Mart’tan bu yana değerlendirme sürecinin ne zaman tamamlanacağı ve sonuçların hangi tarihte ilan edileceği merak konusu. Gözler OGM’den gelecek resmi duyuruda.

2 /6 OGM 3 BİN 477 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Orman Genel Müdürlüğü sözleşmeli destek personeli alımı başvuru 28 Mart'ta tamamlandı. OGM tarafından açıklanacak olan 3 bin 477 personel alımı başvuru sonuçlarının mayıs ayının son haftası veya haziran ayı itibarıyla açıklanması bekleniyor.

3 /6 OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK? OGM sözleşmeli destek personeli alımı sonuçları basılı veya mail yoluyla ayrıca adaylara bildirilmeyecek. Adaylar sonuçları Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu veya Orman Genel Müdürlüğü internet sitesi ogm.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

4 /6 YAZILI VE SÖZLÜ SINAV UYGULANMAYACAK Temizlik, Servis, Evrak, Arşiv ve Bakım İşleri, Şoför, Operatör gibi kadrolara alım yapılacak adaylara yazılı veya sözlü sınav uygulanmayacak. KPSS B Grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle atamaları yapılacak.

5 /6 Her ilde KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılacak puan sıralaması esas alınmak suretiyle belirlenecek.