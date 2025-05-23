OGM 3477 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2025: OGM 3477 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Sonuç sorgulama ekranı

Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) 2025 yılı sözleşmeli personel alımı kapsamında açtığı 3.477 kişilik kadroya yapılan başvurular sonrası gözler sonuç tarihine çevrildi. Şoför, operatör, temizlik ve destek hizmetleri pozisyonlarında görevlendirilmek üzere başvurular 28 Mart'ta tamamlanmıştı. Şimdi ise binlerce aday, başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. OGM tarafından yapılacak açıklama ile kazanan adaylar hem ogm.gov.tr adresi hem de Kariyer Kapısı üzerinden sonuçlarını öğrenebilecek. Personel alımına dair süreçte güncel detaylar yakından takip edilirken, sonuçların Mayıs ayı sonunda erişime açılması bekleniyor.

1 /6 Orman Genel Müdürlüğü’nün farklı pozisyonlar için açtığı 3.477 kişilik sözleşmeli personel alımı ilanına başvuru yapan adaylar, sonuç açıklamasını merakla bekliyor. 28 Mart'ta tamamlanan başvuru sürecinin ardından şoför, operatör, temizlik ve destek hizmetleri kadrolarına yönelik değerlendirme aşamasına geçildi. Adaylar, başvuru sonuçlarına Orman Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi ogm.gov.tr ile Kariyer Kapısı platformu üzerinden ulaşabilecek. OGM'nin resmi duyurusu beklenirken sonuçların kısa süre içinde açıklanması öngörülüyor.

2 /6 OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? OGM personel alımı sonuçları, Orman Genel Müdürlüğü tarafından henüz açıklanmadı. Sonuçların, Mayıs ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

3 /6 OGM BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR? Adaylar yerleştirme sonuçlarını, Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu ile Orman Genel Müdürlüğü internet adresi (www.ogm.gov.tr) üzerinden öğrenebilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4 /6 Yerleşmeye hak kazanan adayların işe başlamaları için gerekli belgeleri, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Orman Genel Müdürlüğü internet adresinden (www.ogm.gov.tr) duyurulacak olup ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır. Orman Genel Müdürlüğü internet adresinde yayımlanacak olan duyuruda belirtilecek süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar yerleştirme hakkını kaybetmiş sayılır.

5 /6 BAŞVURU DEĞERLENDİRME SÜRECİ Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adayların yerleştirme işlemi, tercih ettikleri ilde ilan edilen pozisyon unvanı ve nitelikleri dikkate alınarak her ilde KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılacak puan sıralaması esas alınmak suretiyle belirlenecektir.